Trpišovský chválil hráče Liberce: Byl to souboj na souboj. Titul v derby? Příjemný bonus
Dobře věděl, že to nebyla krasojízda, ale důležité zkrátka byly tři body. Jindřich Trpišovský si po utkání Skupiny o titul Chance Ligy v Liberci, které Slavia zvládla 2:1, přiznal, že zápas byl opět zbytečně rozkouskovaný. „Míč byl v podstatě víc ve vzduchu než na zemi,“ komentoval. Následně vyzdvihl gól Davida Juráska a okomentoval i hráče domácích. „Musím říct, že po fyzické a soubojové stránce často ani v evropských soutěžích nenarazíme na takto dobré hráče,“ řekl kouč.
Úleva, že si vezete tři body?
„Vážíme si vítězství z horké půdy v Liberci. Pomohli jsme si standardkou a do moc věcí jsme soupeře nepouštěli. Liberec chtěl být níž a dělat si prostor pro brejky. Vedení bylo komfortní, ale stalo se přesně to, co jsme nechtěli... Mahmič to trefil perfektně.... Soupeř pak ale šel do deseti a už jsme mohli být lépe zajištění. Hráči v Liberci jsou vyspělí, nic vám nedarují. Náročný zápas,“
Ale byl to zápas rozkouskovaný, moc se nehrálo. Souhlasíte?
„Šlo spíš o druhou půli, v té první bylo více zajímavých pasáží. Pak už to bylo souboj na souboj, samá přerušení. Do toho jsme hodně promýšleli věci, Igoh Ogbu se nám hlásil už po půli, Oscar měl problém s klíční kostí. Z lavičky toho moc nevidím a navíc řeším střídání, až to uvidím v televizi, tak posoudím, čistého času tam asi moc nebylo. Extrémně soubojů, extrémně přerušení. Tak to venku někdy bývá. Byl to velký extrém oproti zápasu s Olomoucí. Míč byl v podstatě víc ve vzduchu než na zemi.“
Už za týden můžete udělat titul v derby se Spartou. Existuje lepší konstelace?
„Vážíme si toho, kde jsme. Na podzim jsme byli v těžké situaci, co se týče ztráty bodů i výkonů, také jsme jednu dobu tahali výsledky bez osmi hráčů v základní sestavě. Je skvělé, že teď máme tuto možnost. Ale i kdyby nebyla, je to derby, je to doma, budeme chtít zvítězit a vlétnout na soupeře. Toto je jen příjemný bonus.
David Jurásek konečně přidal produktivitu. Čekal jste na to?
„Víte, jaký mám názor na Davida. Když přicházel, říkal jsem, že věřím, že ho dostaneme tam, kde byl při odchodu. Málokdo z českých hráčů je tak vybaven jako on. Pro mě bylo překvapení, že body neměl, v zahraničí ani u nás. Škoda, že to nebylo s Plzní, tam nám to chybělo. Je silný ohledně akcelerace, dynamiky. Když odcházel, vypadl nám největší tvořič šancí. Nyní gól přidal v důležitém momentu ze standardky. Troufnu si říct, že to stále není jeho strop. Když bude zdravý a budou dobré terény, tak tím vyroste. Jsme s ním spokojení.“
Při výběru posil dáte na přímou konfrontaci. Zaujal vás někdo v Liberci?
„Liberec staví opravdu zajímavý tým, jsou to hodně pracovití hráči. I když někdy klopýtal, je strašně těžké s nimi hrát. Nedostanete se do nich lehce, umí změnit styl, jako nyní na 3-4-3. A pak trefují dobré hráče na trhu. Když hráči hrají s nejlepšími týmy jako s námi, obstojí. Mahmič je silný ve střele, přihrávce a finálním produktu. Asi narážíte i na N’Guessana s Diaktiém. Musím říct, že po fyzické a soubojové stránce často ani v evropských soutěžích nenarazíme na takto dobré hráče.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46