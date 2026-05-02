Masakr v Liberci: strkanice, hrůzný čistý čas, knokaut loktem. Kováč: Jasná červená!
Na to, že se bude hrát zápas Liberce a Slavie v rukavičkách, by si vsadil jen blázen, nebo nepoučitelný fotbalový romantik. Zápas prvního kola Skupiny o titul v Chance Lize byl už před odjezdem autobusu Pražanů odsouzen k bitvě, což nakonec hráči spolu se třemi povedenými góly beze zbytku doručili. Nejvíce zvedl ze sedadel moment v 53. minutě, kdy David Moses poslal domácího Petra Hodouše loktem do nemocnice. „Musíme si to říkat na rovinu. Je to šílenost,“ říká Radoslav Kováč.
17:18 na fauly, 7:1 na žluté karty, 1:0 na červené. K tomu 2:2 na střely mířící na bránu , 1:2 na góly a čistý čas pod 40 minut. Z toho je celkem jasné, čeho si fanoušci na stadionu U Nisy „užili“ nejvíc. Dalo se to čekat, stačí si vzpomenout na poslední utkání mezi Slavií a Libercem (1:0). V něm bylo k vidění 35 faulů, čistý čas rovněž trpěl a velkým tématem byla i potyčka mezi oběma stranami po finálním hvizdu.
„Potkají se dva fyzičtí a přímočaří soupeři. S Libercem je to vždy bitva,“ předjímal v televizní rozhovoru před utkáním asistent Zdeněk Houštecký. Duel začal nadějně, měl spád, ale pak jako kdyby se s každým přerušením hry napětí stupňovalo.
Vzhledem k počtu vzdušných soubojů bylo k vidění hodně úderů rukama do obličeje, vinní byli borci na obou stranách. Ange N'Guessan takto skolil Tomáše Chorého, Moses poslal stoličkou na zem Diakitého, nebezpečně (byť omylem) sestřelil toho samého hráče rukou i Oscar.
Nejnebezpečnější záležitost se ale konala v 53. minutě. Moses naskočil do souboje s Petrem Hodoušem a loktem ho knokautoval. Sudí Wulkan neřešil faul ani kartu, posoudil to jako nešťastnou srážku. Zatímco hostující Nigerijec pokračoval, Hodouš musel na nosítkách se zraněním hlavy do nemocnice. Trvalo dlouho, než se hráči vědomí vrátilo. Domácí (nejen) fanoušci se rozčilovali, chtěli červenou kartu. „Je to čistá červená karta,“ komentoval domácí záložník Vojtěch Stránský. „Když hráči takhle vyletí loket, je to nebezpečná hra.“
Kováč: Žluté karty? Bez komentáře
Souhlasil i trenér Radoslav Kováč. Na dotaz novináře odvětil „Jak jste to viděli vy? Říkáte, že dost možná na červenou? Musíme přece říct: jasná červená. Loket do spánku, musíme si to říkat na rovinu. Je to šílenost. Nechci to už víc komentovat, jdeme dál,“ udržel se.
Čistý čas zápasu 38:36 byl třetí nejhorší v sezoně 2025/26. „Vede“ podzimní mač Plzeň - Slavia (38:02), druhý je zápas Zlín - Pardubice (38:30). „Byl to velký extrém oproti zápasu s Olomoucí. Míč byl v podstatě víc ve vzduchu než na zemi,“ uznal Jindřich Trpišovský. Souboj z minulého víkendu byl naopak v čistém času pro Slavii jeden z nejlepších v sezoně, nutno ale říci, že hodinu hrála proti deseti.
To se nakonec vyplnilo i na stadionu U Nisy. Drakpe jako jeden z více hráčů pod trestem zbytečně fauloval a v 83. minutě šel ze hry. V tu chvíli nádech ke comebacku, který nastartoval Ermin Mahmič, skončil.
V závěru už oslabeným domácím ujížděly nervy – každou ztrátu balonu ozdobili taktickým faulem a tím i žlutou kartou. Ty se vyšplhaly až na číslo sedm. Naopak Slavia dostala svůj první trest teprve v poslední minutě utkání, kdy se Tomáš Vlček hnal „pomstít“ zákrok na Jakuba Markoviče a srazil na zem Lukáše Maška. Poté se strhla pořádná strkanice, kterou už sudí kartami neodměňoval.
„7:1 na žluté karty? Nechám to bez komentáře,“ komentoval Kováč. „Slavia to hodně kouskovala. Nechci říkat, že mě to zklamalo, ale jsme v top šestce a očekáváte, že se bude hrát fotbal. Po zápase pak odcházíte s hořkým pocitem,“ říkal Stránský. Podobně odcházela většina fanoušků i nestranných pozorovatelů. Elitní skupina „o titul“ zkrátka reklamou na fotbal neodstartovala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46