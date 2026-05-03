Slavia v Liberci: chaos se střídáními, vražedné standardky i Trpišovského neproduktivní tah
Nekoukalo se na to nejlépe, ale ten první a mimořádně důležitý nadstavbový krok k titulu v Chance Lize má Slavia za sebou. Vítězstvím 2:1 v Liberci už se dostala do pozice, kdy na ní Sparta jen těžko může zatlačit. Jak jinak k tomu pomohly standardky, signifikantní zbraň této sezony. Co dalšího včetně komické situace se špatným zápisem hostujícího týmu, zápas ukázal? Program nadstavby Chance Ligy >>>
Matematika mluví jasně
Kurzy na remízu nebyly před zápasem tak vysoké, jak by se mohlo čekat. Úřadujícímu mistrovi to proti Liberci zkrátka už dva roky pořádně nechutná, jde o těžké zápasy s minimem šancí. Zároveň, kdyby Slavia jen remizovala, musela by možnost definitivního zisku titulu posunout minimálně až na třetí kolo nadstavby.
Ale tříbodový trumf a momentální jedenáctibodový trhák znamená matematicky následující: ať zápas Sparty s Jabloncem dopadne jakkoliv, slavit se může už ve druhém kole nadstavby. „Byl by to příjemný bonus,“ pousmál se Jindřich Trpišovský s tím, že jeho svěřenci ale nemusí hledat v derby motivaci. Pokud Letenští s Jabloncem body ztratí, stačila by Slavii k titulu i remíza v derby.
Standardky... pokolikáté už?
Slavia je standardkový hegemon, nejen v Česku, ale i v Evropě. A proti Liberci přidala na svou dlouhou šňůru další dva korálky. „Pomohli jsme si,“ věděl Jindřich Trpišovský. Dobře si uvědomoval, že ve venkovních zápasech se ze hry dávají góly hůř a hůř. Přeci jen oba týmy vyslaly vzájemně na brankaře po dvou střelách na bránu! Obě ty slávistické skončily za Tomášem Koubkem, obří efektivita.
Radoslava Kováče mohl štvát naturel zápasu, nevyloučení Mosese a tak dále, ale nejvíc ho nakonec dopálilo bránění standardních situací svého týmu. „Nezvládli jsme to. Jsou to laciné góly. Kluci dobře pracují, ale tyhle věci rozhodují,“ hlesl. Nejdříve jeho hráči špatně ubránili odvrácený roh. Mikula příliš agresivně vystoupil a Stránský kompletně ztratil přehled o zakončujícím Ogbuovi. Druhý gól vstřelil z přímého kopu David Jurásek, zaspal gólman Koubek. „Jednoznačně ví, že se to dalo chytat,“ přiznal Kováč.
Mahmič bojuje o MS
Je to mládežnický reprezentant Rakouska, ale díky kořenům a faktu, že ještě nenastoupil za rakouské áčko, nic nebrání tomu, aby Ermin Mahmič reprezentoval národní tým Bosny a Hercegoviny. Že se tak v dohledné době bude dít, už oznámil i samotný svaz balkánské země, která jede za měsíc na mistrovství světa. I s Mahmičem? Zřejmě ano, byť nedávno to mělo háček. Kvůli zhoršené výkonnosti i přístupu spadl na lavičku. V derby s Jabloncem neodehrál ani minutu. Jasný signál – musíš přidat.
„Pomohlo mu to, byť se mi to první půli ještě nelíbilo. Pak dal krásný gól a už má sedmý. Haló kolem něho bylo velké, řešil věci s agenty. Věci, co nejsou důležité,“ komentoval Kováč výkon hráče, který nádhernou ranou z dálky zápas zdramatizoval. Není tajemstvím, že mladík už myslí na nějakou větší evropskou adresu. Třeba zazáří i na mundialu v dresu Bosny.
Trpišovského neproduktivní tah
Jednou prosedí celý zápas, jednou naskočí na posledních pár minut. Ale možná někdy v překvapivých momentech, tedy v těžkých zápasech, stojí Youssoupha Sanyang v základní sestavě. Třeba proti Barceloně, v obou utkáních proti Plzni a nyní proti Liberci. Přitom má gambijský křídelník na kontě jeden jediný gól, na asistenci čeká.
Existuje nějaký klíč, který předurčuje Sanyanga k tomu, aby dostal přednost před Chytilem, Kušejem nebo Chamem? „Když vezmu Liberec, atletičností jsou extrémně silní. Vytvoří velký tlak, nadhání vás jeden na jednoho. Potřebujete hráče, který udělá proběh obranou. Moc hráčů to u nás nemá, ale Sanynang ano. Musí udělat tvrdou fyzickou práci pro Chorase a v tom je na něj spoleh,“ komentoval. Ale sám dobře ví, že ofenzivní hráč musí mít čísla...
Popletený zápis způsobil chaos
Kdo se ve fotbale orientuje podle jmen a čísel na dresu, musel mít v druhé půli pořádně popletenou hlavu. Důvod? Slavia měla vedoucím týmu špatně vyplněný zápis, který odevzdávala rozhodčímu před utkáním – tři čísla byla posunutá. Youssoupha Mbodji měl místo čísla 12 Chytilovu třináctku, útočník zase čtrnáctku a Isife patnáctku. Přišlo se na to před střídáním, kdy měl společně s Tomášem Vlčkem jít do hry právě Chytil.
Do akce museli kustodi, přelepování jmen a čísel. Chytilovo střídání se odsunulo, Isife zase dostal dres Mubaraka Suleimana s upraveným numerem (ze 45 na 15). „Sledovali jsme, jestli nepřijdeme o slot na střídání, ale dostali jsme další kvůli zranění hlavy soupeře. Kustodi odvedli strašně dobrou práci, ale bylo to nepříjemné,“ přiznal Trpišovský chaos na lavičce v době, kdy Liberec snížil skóre.