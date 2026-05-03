ONLINE: Sparta - Jablonec 0:0. Zraněný Grimaldo brzy odstoupil, střídá ho Ryneš
Fotbalisté Sparty zahajují boje v ligové nadstavbě proti Jablonci a budou se snažit ještě oddálit mistrovské oslavy Slavie, která po sobotní výhře v Liberci vede v neúplné tabulce o 11 bodů. Bez ohledu na dnešní výsledek Letenských může Slavia rozhodnout o obhajobě mistrovského titulu za týden v derby. Sledujte ONLINE na iSportu, Pražanům ze zdravotních důvodů chybí kapitán Lukáš Haraslín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46