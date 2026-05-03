ONLINE: Sparta - Jablonec. Sníží domácí velký náskok Slavie před derby?
Fotbalisté Sparty zahajují boje v ligové nadstavbě proti Jablonci a budou se snažit ještě oddálit mistrovské oslavy Slavie, která po sobotní výhře v Liberci vede v neúplné tabulce o 11 bodů, Bez ohledu na dnešní výsledek Letenských může Slavia rozhodnout o obhajobě mistrovského titulu za týden v derby. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|49
|4
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46