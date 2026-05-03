SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Pražany nakopla hloupost hostů. Červená pro Mannsverka?
Nakonec padly dvě červené karty, ale první byla rozhodující. Sparta se dostala do tempa až v momentě, kdy hrála proti oslabenému soupeři. V prvním kole ligové nadstavby porazila na domácím hřišti Jablonec 2:0 po gólech Jana Kuchty a Albiona Rrahmaniho. „Nepodali jsme top výkon, ale jsem rád za tři body. Zasloužili jsme si je,“ řekl trenér letenského týmu Brian Priske. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Ještě než se začalo hrát, Brian Priske přebral od Tomáše Rosického, sportovního ředitele, speciální sparťanský dres. Odtrénoval totiž v nejvyšší české soutěži už stý zápas. Byl nakonec vítězný, ale do 43. minuty ne tolik zábavný.
Sparta nastoupila poprvé na jaře bez kapitána Lukáše Haraslína, který v týdnu kvůli bolestem podstoupil zákrok u zubaře. Nejlepšího střelce týmu nahradil na levém kraji ofenzivní trojky Joao Grimaldo, na druhé straně hrál Garang Kuol.
Hra byla pomalá, akce nedotažené. Přicházely chybné přihrávky, brankář Jakub Surovčík poslal v klidu balon do autu, i stoper Asger Sörensen přidal další nepřesnost. Po prvních pětadvaceti minutách byla k vidění jediná střela na branku, a to v podání Jablonce. Přesto ani nestála za řeč.
Vše se změnilo až těsně před koncem první půle. Spartu výrazně popostrčila k vítězství zbytečná hloupost ze strany hostů. Eduard Sobol, levý záložník, byl vyloučený po dvou žlutých kartách. První obdržel už v desáté minutě za zákrok na Kuola, druhou za to, že na polovině soupeře zajel skluzem do pravé nohy Pavla Kadeřábka, který o přestávce střídal. „Červená určitě změnila zápas,“ souhlasil Priske.
Ukrajinský hráč moc dobře věděl, že byl v souboji pozdě, druhé napomenutí bylo zasloužené. Luboš Kozel, kouč Jablonce, zareagoval do konce poločasu nejprve změnou rozestavení. Obrana se postavila do čtyřčlenného složení, před ní fungovala dvojice středopolařů Sebastian Nebyla a Nelson Okeke. Zbytek hráčů se pohyboval výrazně výš.
Bylo to logické, ale jak se ukázalo za pouhé čtyři minuty, ne úplně ideální řešení. Jan Kuchta vstřelil už jedenáctý gól v této ligové sezoně, když se trefil hlavou po centru Jaroslava Zeleného. Před odchodem do šaten využil volných prostorů mezi jabloneckými řadami ještě záložník Sivert Mannsverk. Branka nepadla jen kvůli tomu, že špatně zasáhl balon.
„Výsledkově jsme dopadli stejně jako před čtrnácti dny, ale dneska šlo o jiné utkání,“ vyprávěl Kozel v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Do červené karty byla Sparta překvapená naší hrou. Hráli jsme dobře, ale pak jsme šli do deseti a do přestávky dostali ještě gól. Byl to velký zásah,“ doplnil.
Jablonečtí přišli se změnou až o přestávce. Vrátili se k trojce stoperů, při bránění se postavili do řady před vápno až v pěti lidech. Spartě trvalo, než se dostala do tempa. Navíc přežila i sporný moment, když Mannsverk za zákrok na Filipa Zorvana uviděl žlutou kartu. Domácí hráč zezadu sevřel pravou nohu jabloneckého záložníka.
Kozel o Mannsverkovi: Obrovská intenzita
Hosté pochopitelně žádali vyloučení. „Nechápu, jak ji (červenou) nemůže dostat Mannsverk,“ prohodil Kozel v pozápasovém rozhovoru. „Viděl jsem to na tabletu, ale za mě je to obrovská intenzita,“ pokračoval v hodnocení momentu. „Je to tak nebezpečný zákrok, chtěl bych za to vidět červenou,“ řekl v televizním studiu expert Antonín Rosa.
Následně aktivita letenského týmu rostla. Oliver Sonne, náhradník za Kadeřábka, střílel nebezpečně z úhlu. Rozdíl nakonec vytvořil střídající Albion Rrahmani. Kosovský reprezentant překonal gólmana Jana Hanuše povedenou ránou. Do dobré pozice ho dostal narážečkou Kuchta, jenž zapsal v utkání 1+1. Při absenci Matyáše Vojty je jasnou útočnou jedničkou.
„Bylo to nakonec o trpělivosti, ale také kvalitě. Nepodali jsme asi top výkon, jenže museli jsme udělat nějaká střídání kvůli zraněním a pak vám chybí souhra. Kluci přes to udělali dost, aby dneska vyhráli,“ pochvaloval si Priske.
Byť se nakonec v 80. minutě srovnaly počty na hřišti, Lewis Azaka, teprve sedmnáctiletý hráč, odešel do sprch po pouhých třinácti sekundách na hřišti. Škaredě zajel do nohy Daniela Součka.
Sparta si přesto upevnila druhé místo v ligové tabulce, momentálně má před třetí Plzní náskok deseti bodů. Platí tak, že pokud ve zbývajících čtyřech kolech nadstavby vyhraje jediné utkání, příští sezonu si zahraje 3. předkolo Ligy mistrů. Současně tím získá jistotu v Evropské lize. Jablonec zůstává čtvrtý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46