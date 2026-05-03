Sparta - Jablonec 2:0. Výhru zajistili Kuchta s Rrahmanim, oba týmy dohrávaly v deseti
Fotbalisté Sparty snížili po domácí výhře nad Jabloncem 2:0 ztrátu na vedoucí Slavii na osm bodů. Na Letné se dlouho čekalo na šance, vše odstartovalo vyloučení hostujícího Eduarda Sobola, které ještě do přestávky potrestal Jan Kuchta. Po změně stran přidal druhý gól Albion Rrahmani poté, co si povedeně narazil míč s Kuchtou. Smutný debut prožil Lewis Azaka, jenž viděl červenou kartu po svém dvouminutovém pobytu na hřišti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|43:36
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46