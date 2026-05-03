ONLINE: Plzeň - Hradec 2:1. Hned po pauze ve skrumáži dotlačil míč do sítě Višinský
Ve skupině o titul přivítají fotbalisté Plzně na svém hřišti Hradec Králové. Domácí si mohou posílit šance na konečné třetí místo v lize, Hradec bojuje s Jabloncem a Libercem o čtvrté místo, které dává jistotu pohárové účasti. Jarní zápas skončil jasným vítězstvím Viktorie 3:0 na půdě Východočechů. Ve Štruncových sadech padají góly, na vedoucí trefu Mihálika brzy reagoval Ladra. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46