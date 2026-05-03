Plzeň - Hradec 3:1. Otočka a dominance po půli. Viktoria zvýšila náskok na třetím místě
Fotbalisté Plzně notně posílili své šance na konečné třetí místo v lize, naopak Hradec si nepomohl v boji o čtvrtou příčku. Votroci se přitom ve Štruncových sadech dostali brzy do vedení zásluhou Ondřeje Mihálika. Trefami Tomáše Ladry, Denise Višinského a Sampsona Dweha ovšem Západočeši skóre pohodlně otočili.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46