SESTŘIH: Plzeň - Hradec 3:1. Otočka k bronzu! Hradci se rozpadla osa, je bez kapitána
Dvě domácí zaváhání (Teplice, Pardubice) určitě měli v hlavách. Hlavně první poločas nebyl ze strany favorizované Plzně vůbec dobrý. Nakonec v neděli proti Hradci svůj úkol zvládla, pomohla jí správná reakce po přestávce. Viktoria díky výrazně lepšímu druhému poločasu svalila soupeře 3:1 po gólech Tomáše Ladry, Denise Višinského a Sampsona Dweha. První kolo nadstavby Chance Ligy rozjela směrem k udržení bronzové pozice před dotírajícími konkurenty, naopak hosty trápí citelné absence v čele s kapitánem Vladimírem Daridou. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Martin Hyský nasadil poprvé od zápasu se Spartou (0:0, 22. února) do základu kapitána Matěje Vydru. Do ofenzivy se měl tlačit i Prince Adu, který skóroval před týdnem na Baníku. Jenže ani jednomu z forvardů se nedařilo, podobně jako celému domácímu týmu.
Viktoria prohrávala po pěkné a rychlé akci zakončené Ondřejem Mihálikem, k respektu ke svému bývalému klubu osmou branku v sezoně neslavil. Po centru Amara Memiče srovnal z nacvičené akce hlavou o dvě minuty později Tomáš Ladra. Hradec ale dál kousal, na konci poločasu ještě domácí při tutovce Adama Vlkanovy zachraňoval Florian Wiegele.
V plzeňské šatně musel proběhnout pořádný „bugr“. Trenéři mužstvu důrazně vysvětlili, že takhle vyhrát těžký zápas opravdu nejde. Martin Hyský nechal v šatně Vydru i Adua, na plac šli Alexandr Sojka a Muhamed Toure.
Změny Viktorii nakoply a domácí se rozjeli hned po nástupu na plac. Právě po akci střídajících hráčů zakončil v krkolomné pozici Denis Višinský (zkoumal se možný ofsajd) a Plzeň ve 46. minutě poprvé vedla.
Ve druhém poločase nastoupily úplně jiné celky. Viktoria dominovala, vytvářela si šance a soupeře válcovala. Definitivní uklidnění přinesla gólová hlavička Sampsona Dweha, Viktoria po dlouhé době dohrávala zápas před vlastními fanoušky relativně v klidu. „Od nás byla druhá půle katastrofální, proto si odsud nevezeme nic,“ přiznal bez okolků hradecký trenér David Horejš.
Vstup do pětikolové nadstavby byl pro Plzeň zásadní, potřebovala napravit dvě domácí zaváhání s Teplicemi (2:2) a Pardubicemi (0:1). Drží si bronzovou pozici před Jabloncem i Libercem, získání bronzu je pro klub zásadním cílem v ligovém finiši.
„Věděli jsme, jak důležitý krok to dneska je. Jednou z motivací bylo doma odměnit vítězně naše super fanoušky. Naposledy jsme doma vyhráli patnáctého března s Bohemkou, to je delší doba. Dvakrát se nám to výsledkově a s Pardubicemi ani herně vůbec nepovedlo. Naší motivací bylo podat dobrý výkon odskočit Hradci o tři body. Uvědomujeme si, že rozhodně není konec, musíme udělat další krok za týden,“ upozornil domácí trenér Martin Hyský.
Zatímco v první půli Hradec kousal, po přestávce dominovala Viktoria – 7:1 na střely na branku, 3:0 na velké šance a 68:32 na držení míče. Základní čísla jasně reflektují dění na place. Plzeň po delší době hrála lehce, přehrávala soupeře a potěšila vlastní fanoušky. Gólů mohla přidat ještě víc, například Lukáš Červ bombou trefil břevno, do zakončení se dostával i Patrik Hrošovský, nejlepší hráč zápasu.
„Z naší strany to byly dva rozdílné poločasy. V prvním jsme spokojeni nebyli. Byli jsme rádi, že jsme do šaten šli za stavu jedna jedna,“ přiznal Hyský. „Ale věřil jsem klukům, že zápas dotáhneme a otočíme. Chci je za reakci pochválit. Také střídající hráče - Mohamed Touré i Alex Sojka nám hodně pomohli. Byl to důležitý krok k našemu cíli,“ pochvaloval si plzeňský kouč.
Naopak Hradec „trefil“ zápas v nevhodnou chvíli. Do konce sezony jsou kvůli svalovému problému mimo hru Mick van Buren i Václav Pilař, k dispozici nebyli ani klíčoví střední záložníci - kapitán Vladimír Darida a dopoledne před zápasem odpadl také Samuel Dancák. Navíc o poločase musel zůstat v šatně zraněný Daniel Trubač.
„Vypadlo nám moc lidí a projevilo se to, nedokázali jsme udržet úroveň naší hry. Do finální fáze sezony se nám to úplně rozpadlo, máme sedm lidí mimo,“ povzdechl si trenér hostí Horejš. „Mometálně je Vláďa nejproduktivnější hráč našeho kádru, zarputilostí a objemem práce, kterou zvládne během zápasu, je pro nás velice důležitý a prospěšný. Ta ztráta byla citelná. Já pak šel z pozice útočníka hrát střeďáka,“ dodal střelec hradecké branky Ondřej Mihálik.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|43:34
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46