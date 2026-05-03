Předplatné

Šustr chtěl mluvit o rozhodčích. Nemohl... Ať řeknou, jestli byli dobří, vyzval kouč Dukly

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Dukla 2:1. Domácí se díky výhře vyhnou přímému sestupu • Zdroj: iSport.tv
Fotbalisté Zlína se radují z branky proti Dukle
Cletus Nombil ze Zlína a Rajmund Mikuš z Dukly v souboji
Jakub Černín se z penalty prosadil proti Duke
Zlatan Šehovič z Dukly bojuje o míč proti Zlínu
Kevin-Prince Milla z Dukly se raduje z gólu proti Zlínu
Kevin-Prince Milla z Dukly střílí gól proti Zlínu
Fotbalisté Zlína se radují z branky proti Dukle
9
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Předtím na Slovácku při fotbalistech Dukly stálo v závěru štěstí, o týden později ve Zlíně nikoliv. Pražané se po porážce 1:2 vrátili na poslední místo, byť jen o skóre. „Jedeme dál, máme před sebou ještě čtyři velmi zajímavé věci,“ vyhlížel trenér Pavel Šustr finiš Skupiny o záchranu. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>

Domácím pomohla penalta, s níž nikdo na stadionu původně nepočítal. Udála se po intervenci VAR, jenž objevil ruku záložníka Pavla Gaszczyka po centru. „Takových prapodivných zákroků je iks. Prý se k tomu nesmí vyjadřovat. Strašně nerad o tom nemluvím,“ prohlásil kouč Pavel Šustr. „Ať to zhodnotí otevřeně lidé, kteří to vidí v televizi. Ať řeknou, jestli ti rozhodčí byli dobří nebo ne,“ vyzval. Nařízenou „desítku“ v klidu proměnil stoper Jakub Černín.

V nastaveném čase se hosté hekticky snažili vyrovnat, na hřišti plály emoce. Když zůstal u lavičky Dukly ležet po souboji Matěj Koubek, obdržel Šustr od Karla Roučka žlutou kartu za nemístné poznámky. „Jejich hráč mi řekl něco, co mi říkat nemá. Já jsem na to zareagoval,“ popsal. „Třeba mě nemá rád. Ale proč? Neznám ho a on mě taky ne,“ dodal udiveně.    

Vítěznou trefu zaznamenal po hrubce obránce Traorého útočník Tomáš Poznar (37), který skóroval v posledních třech zápasech a řídil zlínskou jízdu za udržením. Zato soupeř hraje dál o „život“. „Sehráli jsme docela dobrý zápas,“ mínil Šustr. „Herně jsme na tom byli lépe než na Slovácku. V některých fázích jsme předváděli fotbal, jaký chceme hrát. Bohužel jsme nezvládli velmi důležitý zápas. Ale nedívejme se doprava doleva, pořád to máme ve svých rukách,“ reagoval na remízu Baníku s Mladou Boleslaví.

O to víc ho mrzelo, že jeho soubor na Moravě tentokrát nezabodoval. „Mohli jsme zůstat odskočení.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín311071439:4937
2Ml. Boleslav318121144:5236
3Teplice306111329:3829
4Slovácko30581726:4523
5Baník31581825:4523
6Dukla314111621:4423
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů