Šustr chtěl mluvit o rozhodčích. Nemohl... Ať řeknou, jestli byli dobří, vyzval kouč Dukly
Předtím na Slovácku při fotbalistech Dukly stálo v závěru štěstí, o týden později ve Zlíně nikoliv. Pražané se po porážce 1:2 vrátili na poslední místo, byť jen o skóre. „Jedeme dál, máme před sebou ještě čtyři velmi zajímavé věci,“ vyhlížel trenér Pavel Šustr finiš Skupiny o záchranu. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Domácím pomohla penalta, s níž nikdo na stadionu původně nepočítal. Udála se po intervenci VAR, jenž objevil ruku záložníka Pavla Gaszczyka po centru. „Takových prapodivných zákroků je iks. Prý se k tomu nesmí vyjadřovat. Strašně nerad o tom nemluvím,“ prohlásil kouč Pavel Šustr. „Ať to zhodnotí otevřeně lidé, kteří to vidí v televizi. Ať řeknou, jestli ti rozhodčí byli dobří nebo ne,“ vyzval. Nařízenou „desítku“ v klidu proměnil stoper Jakub Černín.
V nastaveném čase se hosté hekticky snažili vyrovnat, na hřišti plály emoce. Když zůstal u lavičky Dukly ležet po souboji Matěj Koubek, obdržel Šustr od Karla Roučka žlutou kartu za nemístné poznámky. „Jejich hráč mi řekl něco, co mi říkat nemá. Já jsem na to zareagoval,“ popsal. „Třeba mě nemá rád. Ale proč? Neznám ho a on mě taky ne,“ dodal udiveně.
Vítěznou trefu zaznamenal po hrubce obránce Traorého útočník Tomáš Poznar (37), který skóroval v posledních třech zápasech a řídil zlínskou jízdu za udržením. Zato soupeř hraje dál o „život“. „Sehráli jsme docela dobrý zápas,“ mínil Šustr. „Herně jsme na tom byli lépe než na Slovácku. V některých fázích jsme předváděli fotbal, jaký chceme hrát. Bohužel jsme nezvládli velmi důležitý zápas. Ale nedívejme se doprava doleva, pořád to máme ve svých rukách,“ reagoval na remízu Baníku s Mladou Boleslaví.
O to víc ho mrzelo, že jeho soubor na Moravě tentokrát nezabodoval. „Mohli jsme zůstat odskočení.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup