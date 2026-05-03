Jedlička: Chci zůstat v Baníku, klub chce taky. Už třetí trenér? Beru to pozitivně
Na sedmou ligovou nulu v sezoně, třetí v dresu Baníku, čekal přes dva měsíce. A přestože neslavil tři body, byl brankář Martin Jedlička po remíze s Mladou Boleslaví (0:0) spokojený. „Je to dobrý bod," měl jasno osmadvacetiletý gólman, který patří Plzni, ale chce zůstat v Ostravě.
Měl dostat Kabongo druhou žlutou kartu, když do vás v 35. minutě vrazil?
„Šel jsem pod nohy a on do mě vlítl. Myslel jsem, že do něj Chaly (Chaluš) strčil, ale podle videa ne. Asi by to byla přísná druhá žlutá, ale jestli chceme chránit brankaře… Asi je to na čase, i u rohů, mělo by se to trestat. Ale stane se, je to fotbal. Každý udělá chybu.“
Chvíli předtím jste vytáhl jeho ránu na břevno, nebo jste si na míč nesáhl?
„Ne, nelízl jsem to. Chtěl jsem ho ustát a trefil to dobře. Měli jsme štěstí, že se to zastavilo o břevno.“
V poločase se důsledně rozcvičoval váš náhradník Viktor Budinský, řešilo se, že byste šel dolů?
„Že bych střídal kvůli výkonu?“
Spíše asi ze zdravotních důvodů. Podobné to bylo i s Plzní.
„To nevím, to je pro mě nová informace. S Buďou máme nadstandardní vztah na to, že jsme gólmani, i když nějaká rivalita tam je. Tohle je ale pro mě novinka. Je však pravda, že mě tam v první půli sestřelil, tak možná kvůli tomu.“
Po pěti ligových porážkách máte bod.
„My jsme snad šest soutěžních zápasů za sebou prohráli, je potřeba se od něčeho odpíchnout. A to uděláte maličkostmi. Když jsem koukal na tabulku, tak bod je zlatý, protože Boleslav je v pohodě a hraje výborný fotbal. Klobouk dolů, jak to tam vedou. Je to dobrý bod.“
Tentokrát jste se rozčiloval méně, než obvykle. Znamená to, že defenziva fungovala lépe?
(usmívá se) „Že se rozčiluju… Nechci dostávat góly, nechci prohrávat. Přišel jsem s vidinou, že to zachráníme. Chci to já i všichni hráči, takže možná proto se někdy rozčiluju. Ale tentokrát to fakt asi bylo trošku klidnější.“
Co změnil nový trenér?
„Každý trenér má něco svého. Myslím si, že na nás přenesl energii, kterou má. My mu věříme, on zase nám, takže věřím, že to společně zvládneme.“
Fanoušci vám po zápase zatleskali, což je rozdíl od předchozích zápasům, že?
„Já fanoušky chápu, že na nás bučeli a chtěli, abychom si sundali dresy. Oni nás podporují celou dobu, co jsem tady, ale ve 28. kole to vybouchlo. Není se čemu divit. Ale jsme rádi, že nám zatleskali, protože my si jich vážíme. Běřím, že v hojném počtu přijedou i do Teplic a společně to zvládneme. Teď musí být všichni na jedné lodi a dostat se z této situace.“
Díky nim hrajete každý zápas doma, to je další plusový faktor oproti konkurenci.
„Všichni víme, jak skvělí jsou naši fanoušci. Věřím, že nás v tom nenechají. Určitě ne. Že do Teplic jich přijede spousta a po zápase si s nimi i v šatně zařveme, abychom tady ligu zachránili, protože v Ostravě se liga hrát má.“
Jak vůbec berete fakt, že za tak krátkou dobu máte v Baníku vy osobně už třetího kouče?
„Nezažil jsem to, ale beru to pozitivně. Ve fotbale máte různé situace, které vám kariéra přinese, my teď máme třetího trenéra a věříme, že s panem Dvorníkem to zvládneme. Připravíme se na příští sezonu, která bude daleko lepší, abychom byli tam, kde Baník patří. To znamená nahoře.“
To znamená, že zůstanete v Ostravě?
„Já chci zůstat a myslím si, že klub chce, abych zůstal. Je mi tady dobře.“
Vy máte sice nulu, ale ofenzivě se nedaří. Jak to prožíváte?
„Je to náročné, co vám budu povídat... Šest sedm zápasů jsme ani nevedli, takže věřím, že nám tam i po haluzi něco spadne. A zlomí se to, protože kluci pracují na tréninku dobře. Musíme to zlomit, nic jiného nezbývá.“
V týdnu jste byl na hokeji v Havířově. Jak se vám tam líbilo?
„Bylo to dobré. Z Havířova mám partnerku a její rodinu, takže tam trávím dost času. Holcka (Holzer) mě naverboval, ať jdu na Havířov a musím říct, že to bylo skvělé. Fanoušci tady v kraji vyprodají všechno.“ (úsměv)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|4
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup