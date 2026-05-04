Jurásek verze 2.0: gól po téměř čtyřech letech, TOP běžecká data. Kouč: Není to jeho strop
Na to, jak ofenzivně laděný borec David Jurásek je, jeho gólové sucho trvalo až neuvěřitelně dlouho. Do zápasu prvního nadstavbového kola v Liberci (0:2) platilo, že na soutěžní branku čekal od 7. srpna 2022. To je 1364 dní! To číslo ale už neplatí, zimní navrátilec přízemní ranou z přímého kopu překvapil libereckého Tomáše Koubka gólem, který se nakonec ukázal jako vítězný. „Jako můj první gól v lize za Mladou Boleslav,“ zubil se spokojený střelec. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Je to tak, v říjnu 2021 nádherným způsobem vymetl proti Bohemians z přímého kopu šibenici. Šlo o jeho první zásah na prvoligové úrovni. Ten poslední? Ani Benfica, ani Hoffenheim, ani Besiktas. Byť se Jurásek za posledních pár let objevil na hodně zajímavých adresách, na žádné nezakusil soutěžní branku.
Když se tedy vydáme po stopách jeho poslední gólové oslavy, skončíme tam, kde je nyní – ve Slavii. Psal se srpen 2022 a Slavia na začátku sezony doma sestřelila Zlín 4:1. Jurásek, budoucí kometa tehdejší sezony, Ševcům vstřelil góly hned dva – vždy poctivě zavřel zadní tyč a zakončil do prázdné brány. Přesně tak, jak to má slávistický realizační tým rád.
Sám absenci gólů očividně neřeší. „Nepamatuji,“ usmál se na dotaz Sportu, zda ví, jak dlouho čekal na zásah. „Párkrát jsem byl dost blízko, ale většinou góly a situace spíše připravuji. Zabiják do vápna úplně nejsem. Že je to po takové době, je dobré zjištění!“
V Liberci nezavíral zadní tyč, ale stoupl si před koncem poločasu k přímému kopu. „Dnes jsem byl v hierarchii exekutorů na prvním místě,“ podotkl levý bek a naznačil tak, že kdyby byl k dispozici Michal Sadílek, možná by trestňák kopal někdo jiný. Zkusil to netradičně – po zemi na vzdálenější tyč. A překvapil brankáře Tomáše Koubka i většinu lidí na stadionu. „Dalo se to chytat,“ mrzelo Radoslava Kováče.
Rozhodující gól stranou, s Juráskem po návratu z Benfiky panuje velká spokojenost. Dokazuje to minutáž – s výjimkou šesti minut pětadvacetiletý obránce neslezl ze hřiště. Zatímco sezonu Slavia začínala s otazníky na obou stranách obrany (Douděrova konkurence v podání Hašioky nefungovala), od zimy výrazně na becích posílila. Líbí se Isife a Jurásek doslova ohromil.
Málokdo je jako on, chválí Trpišovský
Především svou kondicí a běžeckými daty, která jsou možná ještě lepší než před příchodem. V rychlosti, vzdálenostech ve vysoké intenzitě i defenzivní hře v datech vyniká jako jeden z nejlepších.
„Znáte můj názor na Davida,“ usmál se Jindřich Trpišovský. „Kdybychom se měli bavit o jeho plusech, sedíme tu dlouho. Málokdo z českých hráčů je tak vybaven jako on. Když odcházel, zmizel nám tehdy největší tvořič šancí,“ podotkl Trpišovský.
Na začátku jarní části se zdálo, že do svých starých bodových bot sklouzne Jurásek bez problému. Důležité góly vytvořil hned v zápase s Pardubicemi a následně s Mladou Boleslaví. Pak se ale přísun jeho asistencí vypařil. O gólech nemluvě. Proti Plzni měl šance klidně na tři branky, ale buď ho vychytal brankář, nebo pálil vedle.
„Tam by nám to hodně pomohlo,“ vzpomněl si Trpišovský. „Ale pro mě je překvapení, že body neměl. U nás, ani v zahraničí. Je to jeho velká přednost. Můj odhad je, že stále není na stropu své výkonnosti. Když bude zdravý a budou dobré terény, poroste. Pro hráče, kteří jsou zvyklí hrát z jedničky, to terén komplikuje – balon se vrtí a vy potřebujete stojnou nohu. Je tam ještě rezerva,“ vyhlíží.
To je pro Slavii směrem do příští sezony dobrá zpráva. Kdyby ve svém kádru měla toho samého, ne-li produktivnějšího borce, který při poslední štaci v Edenu nastřádal bilanci 2+10, téma krajních obránců řešit nebude.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46