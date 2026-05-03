Skuhravý bouřil i po zisku bodu: Takhle idiotsky přemýšlí každý hráč! O co prosil Frťalu?
Dukla vyšla naprázdno, Baník vyšel naprázdno. Ze všech hlavních sestupových kandidátů se tak hýblo jen Slovácko, které vybojovalo solidním výkonem bod z Teplic za remízu 1:1. Ale výkony soupeřů? Na to Roman Skuhravý nekouká a nabádá hráče, ať dělají to samé. Na tiskovce se na toto téma pořádně rozvášnil: „My furt o něčem přemýšlíme. Moje babička by řekla, kdo přemýšlí, hovno ví!“ Pak děkoval útočníkovi, kterému rozumí jen dva lidé v klubu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Je remíza po sérii proher povzbudivý výsledek?
„Chlapci zaslouží malé bezvýznamné plus za to, jak k takto dynamickému a vražednému zápasu přistoupili. Měli jsme nůž na krku, ale ovládali jsme hru, akorát jsme ji v první půli dost zpomalovali. Jsem rád, jak jsme vystupňovali tempo, bylo to jen o nás. Mám k bodu pokoru. Po těch nevýsledcích jsem viděl zlepšenou hru.“
Říkáte, že jste měli nůž na krku, ale zároveň jste mohli být trochu v klidu po včerejších výsledcích Baníku a Dukly. Vnímáte tohle smýšlení u hráčů?
(zvýší hlas) „Perfektní otázka. Tohle je přesně věc, o které vím, že se děje. Vím, že přesně takhle idiotsky každý hráč přemýšlí! To je ono! Ale my jsme v této situaci sedm kol a pořád dostáváme příležitosti, jakým způsobem se odpálit. Kdybychom hráli pořád jako dnes, tak už tohle dávno neřešíme. Tyto věci se snažím odstřihávat, s hráči se nebavit se o tabulce. Jestli jsme šestnáctí, nebo kolikátí. Je to proto, aby hráči přijali zodpovědnost za sebe! Když ostatní budou lepší, nezvládneme baráž a sestoupíme, tak oukej. Ale my furt o něčem přemýšlíme. Moje babička by řekla, kdo přemýšlí, hovno ví. Svatá pravda.“
Spodek tabulky se ale nehýbe, každá remíza může být mílovým krokem...
„To posoudím až na konci sezony. Stejně jako Dukle pomohlo šťastné vítězství v minulém kole, může tahle remíza pomoct i nám. Že se to dole nehýbe, beru jako spravedlivý fakt. Je mi jedno, kolikátí jsme, chci zachránit Slovácko a chlapci mi v tom dnes pomohli.“
Marinelli umí jen španělsky
V Liberci jste byl za přístup Argentince Alana Marinelliho naštvaný a od té doby nehrál ani minutu. V Teplicích ale změnil vývoj zápasu. Jak jste s ním situaci komunikoval a kdy jste usoudil, že je připraven pomoct týmu?
„Na předzápasovém tréninku jsem ho měl v základní sestavě, ale moc se mi to nelíbilo. Přes noc jsem na trénink koukal a změnil jsem to. Alan je jiný hráč než ostatní. Je to fotbalista, ale je strašně náladový. Pokud srovnáme jeho výkonnost, může být zajímavý hráč. Věděli jsme po první půli, že nám chybí rozběhovost, což jsme chtěli změnit. Jsem rád za Alana, protože ta komunikace s ním není jednoduchá. Umí jen španělsky, takže s ním může mluvit jen kondičák a Šviderský. To je v taktických věcech menší překážka.“
Klub vypravil do Teplic autobus s fanoušky a byli hodně slyšet. To vlije krev do žil, že?
„Moc si toho vážím. Byla by obrovská škoda, kdyby Slovácko sestoupilo, protože má fanouškovskou základnu. Kdybychom v klidnějších vodách předváděli ještě lepší fotbal, tak budou chodit lidi.“
Ohledně barážových příček se motá Dukla i Baník. Mohou se tam ještě přiblížit i Teplice?
„Popřál jsem Zdenkovi (Frťalovi), vážím si ho. Ale jedním dechem jsem dodal, ať nám příští týden pomůžou (doma s Baníkem). Bude to důležité kolo pro mentalitu. Vážím si bodu z Teplic a myslím, že šest bodů ve čtyřech kolech už nepůjde stáhnout. Matematicky ano, fotbalově těžko.“
Trápily vás karty a zranění. Jak situace vypadá nyní? Na konci se chytal za nohu Rundič...
„Alchymie. Každý čtvrtek pořádně nevím, kdo bude k dispozici. Teď se to začíná lepšit. Barát s Reinberkem začínají trénovat, po kartách se vrací Stojčevski. Rundič má dlouhodobý problém, hraje pod prášky. Věřím, že to byla jen křeč.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|31
|6
|12
|13
|30:39
|30
|4
Slovácko
|31
|5
|9
|17
|27:46
|24
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup