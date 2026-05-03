Rána pro sparťanský talent! Azaka byl při debutu vyloučen za faul po deseti vteřinách
Ne, tohle není start, jaký si představoval. Sedmnáctiletý sparťan Lewis Azaka si měl užít premiéru v Chance Lize v zápase, který k tomu sedl jako ulitý. Jenže jako střídající v duelu s Jabloncem za stavu 2:0 byl hned po dvou minutách vyloučen. Právem. Faul spáchal už po deseti vteřinách na place.
Šel ze hřiště, kroutil hlavou, nechápal. Bylo mu do breku. Pláč také přišel, když ho objal trenér Brian Priske. Kouč pak mladíka narozeného v roce 2009 odvedl až do tunelu vedoucího do kabiny letenského týmu.
Podpořil ho, stejně jako klub, který ihned na sociální síť X napsal: „Hlavu vzhůru, Lewisi.“ Bude to potřeba.
Na druhou stranu se zelenáč nemohl verdiktu sudího Stanislava Volka divit. Arbitr si šel ještě rozhodnutí potvrdit k obrazovce, ale bylo jasné, co nastane. VAR jen posvětil, že Azakův faul na Daniela Součka byl na vyloučení. Dorostenec trefil soka podrážkou, noha se velmi nebezpečně prohnula.
Pro útočníka je to temný start ligové kariéry, jež by se měla podle představ rudého společenství vyvíjet velmi zajímavým směrem. Český reprezentant s nigerijskými kořeny je považován za velký talent. S prvním mužstvem byl už na zimním soustředění v Marbelle, kde dostal prostor v zápase s Legií Varšava.
„Ukázal potenciál, je třeba pokračovat v jeho rozvoji,“ vykládal kouč Priske. Azaka od té doby trénuje s áčkem, hraje za rezervu. V osmi utkáních ve druhé lize neskóroval. V nejvyšší soutěži se uvedl vyloučením.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|43:36
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46