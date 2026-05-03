Rána pro sparťanský talent! Azaka byl při debutu vyloučen za faul po deseti vteřinách

Brian Priske utěšuje vyloučeného Lewise Azaku
Ne, tohle není start, jaký si představoval. Sedmnáctiletý sparťan Lewis Azaka si měl užít premiéru v Chance Lize v zápase, který k tomu sedl jako ulitý. Jenže jako střídající v duelu s Jabloncem za stavu 2:0 byl hned po dvou minutách vyloučen. Právem. Faul spáchal už po deseti vteřinách na place.

Šel ze hřiště, kroutil hlavou, nechápal. Bylo mu do breku. Pláč také přišel, když ho objal trenér Brian Priske. Kouč pak mladíka narozeného v roce 2009 odvedl až do tunelu vedoucího do kabiny letenského týmu.

Podpořil ho, stejně jako klub, který ihned na sociální síť X napsal: „Hlavu vzhůru, Lewisi.“ Bude to potřeba.

Na druhou stranu se zelenáč nemohl verdiktu sudího Stanislava Volka divit. Arbitr si šel ještě rozhodnutí potvrdit k obrazovce, ale bylo jasné, co nastane. VAR jen posvětil, že Azakův faul na Daniela Součka byl na vyloučení. Dorostenec trefil soka podrážkou, noha se velmi nebezpečně prohnula.

Pro útočníka je to temný start ligové kariéry, jež by se měla podle představ rudého společenství vyvíjet velmi zajímavým směrem. Český reprezentant s nigerijskými kořeny je považován za velký talent. S prvním mužstvem byl už na zimním soustředění v Marbelle, kde dostal prostor v zápase s Legií Varšava.

„Ukázal potenciál, je třeba pokračovat v jeho rozvoji,“ vykládal kouč Priske. Azaka od té doby trénuje s áčkem, hraje za rezervu. V osmi utkáních ve druhé lize neskóroval. V nejvyšší soutěži se uvedl vyloučením.

1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561043:3651
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

