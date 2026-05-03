Rána pro sparťanský talent! Azaka byl vyloučen po deseti sekundách. Smutné, řekl Priske
Ne, tohle není start, jaký si představoval. Sedmnáctiletý sparťan Lewis Azaka si měl užít premiéru v lize v zápase, který k tomu sedl jako ulitý. Jenže jako střídající byl v duelu s Jabloncem, který Sparta vyhrála 2:0, hned po dvou minutách vyloučen. Právem. Nešťastný faul spáchal už po třinácti sekundách na place. Hra z nich plynula dokonce jen deset vteřin. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Šel ze hřiště, kroutil hlavou, nechápal. Bylo mu do breku. Pláč také přišel, když ho objal trenér Brian Priske. Kouč pak mladíka narozeného v roce 2009 odvedl až do tunelu vedoucího do kabiny letenského týmu.
Podpořil ho, stejně jako klub, který ihned na sociální síť X napsal: „Hlavu vzhůru, Lewisi.“ Bude to potřeba.
„Nedělám si starosti o sebe ani o Lewise, ale dělám si starosti o český fotbal,“ řekl Priske. Jak to myslel? „Tak, jak jsem to řekl. Myslím, že je smutné dát červenou kartu sedmnáctiletému klukovi, který byl na hřišti necelých dvacet sekund, za zákrok, který nemusí být nutně na červenou. Myslím, že je to smutné.“
Na druhou stranu se zelenáč nemohl verdiktu sudího Stanislava Volka divit. Arbitr si šel ještě rozhodnutí potvrdit k obrazovce, ale bylo jasné, co nastane. VAR jen posvětil, že Azakův faul na Daniela Součka byl na vyloučení. Dorostenec trefil soka podrážkou, noha se nebezpečně prohnula.
„Nezažil jsem asi tak rychlou, ale můj syn byl také vyloučen v prvním zápase proti Plzni. Chápu, rozumím tomu, jsou mladí, přemotivovaní, jdou do všeho na sto procent. Ale jsem si jistý, že kdyby byl vyloučen Mannsverk za faul na Zorvana za stavu 1:0, tak by tahle druhá červená nebyla,“ řekl jablonecký kouč Luboš Kozel.
Vidíme v něm obrovský potenciál, řekl Kuchta
Pro útočníka Azaku jde každopádně o temný start ligové kariéry, jež by se měla podle představ rudého společenství vyvíjet velmi zajímavým směrem. Český reprezentant s nigerijskými kořeny je považován za velký talent. S prvním mužstvem byl už na zimním soustředění v Marbelle, kde dostal prostor v zápase s Legií Varšava.
„Ukázal potenciál, je třeba pokračovat v jeho rozvoji,“ vykládal kouč Priske. Azaka od té doby trénuje s áčkem, hraje za rezervu. V osmi utkáních ve druhé lize neskóroval. V nejvyšší soutěži se uvedl vyloučením.
Stadion se za něj však postavil. Když odcházel, tleskala celá hlavní tribuna, při pozápasovém rituálu vyvolával jeho jméno celý kotel. On sám vystoupil - viditelně nesměle - před zástup spoluhráčů.
„Vyvolávali ho, stál vedle Lukáše Haraslína, ten ho popostrčil. Jsem rád, že za ním fanoušci stojí, podpoří ho i celý klub,“ popisoval útočník Jan Kuchta. „Na soustředění jsem k němu měl blízko, bavili jsme se o tom i se Šulem, vidíme v něm i v Hugovi Sochůrkovi obrovský potenciál. Když šel rozhodčí k videu, říkal jsem mu, že ho to nezlomí. Je silný v hlavě, nemůže ho to položit,“ říkala hlavní hvězda utkání.
Příště by si Azaka však rád podobné chvíle určitě vychutnal v jiném rozpoložení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46