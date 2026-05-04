Sparta proti Jablonci: fauly i otazník nad Haraslínem. A kde byl ten Kuchta celou sezonu?
Dohady o červené karty plus vyloučení extranaděje přebily výsledkové vyznění duelu Sparty s Jabloncem, který Pražané v prvním kole nadstavby fotbalové Chance Ligy zvládli při skóre 2:0 bez kapitána Lukáše Haraslína díky trefám elitních střelců Jana Kuchty a Albiona Rrahmaniho. Rudí jsou blízko potvrzení druhého místa, k jistotě jim stačí dva body ze čtyř následujících utkání. Jablonec je dál na špičkách v boji o poháry. Co se na Letné v neděli večer událo zásadního?
Zabitý zápas
Sparťané začali lépe, ale protřelí hosté se oklepali a postupně ukazovali, jak jsou silní v kombinaci. Ostatně na to mají vhodné typy, zkušené hráče. „Myslím, že jsme tady hráli lépe než minule, do červené karty jsme byli lepší, silnější na míči. Náš výkon snesl parametry. Jenže vyloučení Sobola změnilo zápas, dokonce bych řekl, že ho zabilo,“ litoval kouč Luboš Kozel.
Zkušený Ukrajinec se však nemohl divit. Vyloučen byl za dva skluzy, žluté karty byly zcela zřejmé. Nejprve srazil v 10. minutě Garanga Kuola, chvíli před pauzou dojel Pavla Kadeřábka, který musel o poločase střídat. „Problém byl i to, že jsme neuhráli pět minut do poločasu, inkasovali jsme,“ trefil zásadní bod Kozel. Gól Jana Kuchty byl nakonec vítězný.
Z Kuchty je jednička
Sparta si musí zoufat: Proč jsme neměli takového Jana Kuchtu celou sezonu? Kdyby hrotový útočník dodával takovou kvalitu i zaujetí celou sezonu, mužstvo by rozhodně nejelo ve vlnách. Jenže svéráz původem z Pardubic měl výpadky, v jednu chvíli byl na pozici číslo 9 až třetí volba. Naprosto zaslouženě byli před ním Matyáš Vojta a Albion Rrahmani.
Poslední kola je to jinak, což si Kuchta vydobyl sám. Přidal, viditelně, jeho častá kyselost je pryč. Napadá, dere se do šancí, střílí góly. Nerozčiluje se, není negativní. „Ale já nedělám nic jinak, jen hraju,“ usmál se po Jablonci, proti němuž zapsal branku plus asistenci.
Červené slzy
Byl to nešťastný moment, který ovlivnil celý večer. Lewis Azaka je ročník narození 2009, je mu sedmnáct. Sparty si v něm hýčká talent, nastupuje za rezervu, kde zatím nastřádal osm druholigových startů. Ukázal se také na zimním kempu áčka v Marbelle, kde naskočil proti Legii Varšava. „Na soustředění jsem k němu měl blízko, bavili jsme se o tom i s Lukášem Haraslínem, vidíme v něm i v Hugovi Sochůrkovi obrovský potenciál,“ řekl zkušený útočník Jan Kuchta.
I on sledoval těžký moment pro českého reprezentanta s nigerijskými kořeny. Proti Jablonci šel poprvé v lize na hřiště. Naskočil v 78. minutě. Po třech vteřinách rozhodčí Stanislav Volek pískl opětovné zahájení hry, po dalších deseti Azakův faul. Mladík sestřelil Daniela Součka, kontrola u videa bylo skoro zbytečná. Červená karta, po která Azaka - logicky - plakal.
„Nedělám si starosti o sebe ani o Lewise, ale dělám si starosti o český fotbal,“ řekl trenér Brian Priske. Jak to myslel? „Tak, jak jsem to řekl. Myslím, že je smutné dát červenou kartu sedmnáctiletému klukovi, který byl na hřišti necelých dvacet sekund, za zákrok, který nemusí být nutně na červenou. Myslím, že je to smutné.“
Vyloučení Mannsverka?
Byl nasupený, cítil křivdu. „Viděl jsem to na tabletu a za mě je to obrovská intenzita,“ řekl Luboš Kozel. Kouč Jablonce si stěžoval na zákrok sparťana Siverta Mannsverka, který zezadu sevřel pravou nohu záložníka Filipa Zorvana. Třiadvacetiletý Nor dostal do rozhodčího Stanislava Volka žlutou kartu. Hosté s tím nesouhlasili.
Sparta v té době vedla 1:0 a hrála proti oslabenému soupeři. Po Mannsverkově skluzu najednou zvýšila tempo, dostala se do dalších šancí a nakonec přidala díky Albionu Rrahmanimu druhý gól.
„Nemyslím si, že takový zákrok je na červenou,“ namítl Priske „Ta noha, která šla do protihráče, byla na zemi,“ přidal konkrétní vysvětlení.
Otazník nad Haraslínem
I když v březnovém derby proti Slavii nebyl tolik vidět, jeho absence v sobotním vzájemném zápase určitě straší ne jednoho fanouška Sparty. Lukáš Haraslín chyběl v neděli proti Jablonci kvůli zákrokům u zubaře, které podstoupil v týdnu. „Upřímně nevím, jestli bude k dispozici. Je mi to líto, ale nemůžu vám dát lepší odpověď,“ prohodil Priske na tiskové konferenci.
Nepřítomnost slovenského reprezentanta tentokrát řešil tak, že na křídla postavil Garanga Kuola a Joaoa Grimalda. Jenže druhý z nich střídal už v patnácté minutě. O poločase se k němu přidal Pavel Kadeřábek. „Není to pozitivní, jde o svalová zranění,“ informoval Priske.
Když k tomu připočteme vykartovaného Johna Mercada a zraněného Matyáše Vojtu nebo Huga Sochůrka (všichni z nich ještě v minulých zápasech patřili do základní sestavy) může jít o velký problém.