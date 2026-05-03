Priske si rýpnul do Slavie: Aby se hrál top zápas 36 minut... Nesouhlasím s jejím stylem
Zhodnotil nedělní výhru nad Jabloncem (2:0) a později se opřel i do Slavie. „Hraje jiným stylem. Respektuju to, ale moc s tím nesouhlasím,“ odpověděl trenér Brian Priske na dotaz novinářů. Fotbalisté Sparty totiž odehrají příští týden derby „S“ v Edenu. Pokud Letenští nevyhrají, definitivně ztratí naději na zisk mistrovského titulu. Navíc budou na vlastní oči sledovat, jak slávisté oslavují v Edenu jistotu další trofeje. „Je to derby,“ namítl útočník Jan Kuchta. „Kluci, kteří jsou ve Spartě, už ví, co je Sparta. Každý si to musí přebrat v hlavě tak, aby tahle situace nenastala,“ pokračoval. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Přesto sparťané půjdou do dalšího ligového zápasu bez několika zraněných hráčů, už při nedělním utkání s Jabloncem jim scházela hned celá jedenáctka. Šlo například o Huga Sochůrka, Matyáše Vojtu, Patrika Vydru, Emmanuela Uchennu nebo Petera Vindahla.
Poprvé na jaře však scházel Priskemu také kapitán Lukáš Haraslín. Prý kvůli zákrokům u zubaře. „Upřímně nevím, jestli bude k dispozici. Je mi to líto, ale nemůžu vám dát lepší odpověď,“ prohodil dánský kouč. Nově přišel kvůli svalovým problémům o Joaoa Grimalda a Pavla Kadeřábka.
„Můžu vám ale garantovat na sto deset procent, že hráči, kteří pojedou do Edenu, budou připravení bojovat. Použijeme všechny naše silné zbraně k tomu, abychom v Edenu hráli náš způsob fotbalu,“ vyprávěl Priske. „Budeme se snažit hrát náš styl a uvidíme, jestli to bude stejné jako o víkendu, kdy se hrálo 36 minut,“ pokračoval.
Dánský kouč se pochopitelně otřel o sobotní zápas Liberec - Slavia, který skončil výhrou Pražanů 2:1. Na stadionu U Nisy bylo k vidění přes sto osobních soubojů a pětatřicet faulů.
O herním pojetí Slavie: Respektuju to, ale...
„Trenére, a co čekáte od Slavie,“ zeptal se jeden z novinářů. Priske začal krátce: „Myslím, že je jasné, co si myslím. Není potřeba k tomu obsáhlejší komentář.“
Přesto se do něj pustil: „Slavia hraje jiným stylem než my. Respektuju to, ale nesouhlasím s tím. Je smutné pro český fotbal, že top zápas, jaký byl včera, se hraje 36 minut z celkových 108. Konečná statistika je, že jeden tým má na kontě sedm žlutých a červenou, druhý jen jednu žlutou. A ještě po takovém zápase leží hráč (Petr Hodouš) v nemocnici, přitom zákrok nebyl oceněný červenou.“
Dlouhou odpověď zakončil větou: „Budeme chtít hrát náš fotbal.“
Jenže je otázka, zda je Sparta toho schopná. Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, totiž v nedávném klubovém rozhovoru řekl následující: „Nepodařilo se nám prosadit herní styl proti větším týmům, třeba v zápasech proti Plzni, Slavii a Alkmaaru.“
I na to Priske v neděli pozdě reagoval. „Musíme být lepší než v minulých utkáních – být odvážnější a kvalitnější.“
Jak bude nejbližší derby „S“ nakonec vypadat, se ukáže už v sobotu večer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46