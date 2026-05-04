Shrnutí 31. kola iSport Fantasy: Mahmič se už pošesté dostal do ideální sestavy
V české nejvyšší fotbalové soutěži se rozjela nadstavba a Trenérům příliš radosti nepřinesla. V průměru manažeři nasbírali totiž pouhých 25 bodů. Nejslabší kolo v dosavadní sezoně. Ideální jedenáctka přesto nasbírala solidních 101 bodů. Hvězdou kola se stal Fabijan Krivak z Olomouce. Program nadstavby Chance Ligy>>>
Ideální sestava
Sedm fotbalistů se do nejlepší jedenáctky dostalo poprvé. Jmenovitě Floder, Zelený, Dweh, Koscelnik, Krivak, Hrošovský a Samuel. Druhou čárku zapsal David Jurásek, třetí Daniel Mareček. Už popáté se do ideální sestavy dostal Jan Kuchta. Ermin Mahmič pošesté.
Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 32. kolem se to dotkne například Flodera, Mahmiče či Tanka.
Uzávěrka 32. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 9. května ve 12:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|31
|6
|12
|13
|30:39
|30
|4
Slovácko
|31
|5
|9
|17
|27:46
|24
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup