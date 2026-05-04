Komise rozhodčích: Moses i Mannsverk unikli červené. Slavia měla kopat penaltu
Bylo to v Chance Lize na úvod nadstavby docela divoké kolo a sudí v něm vyrobili řadu chyb. Fotbalista Slavie David Moses a sparťan Silvert Mannsverk dohráli, ačkoli neměli, červenobílí byli naopak v Liberci ochuzeni penaltu, sdělila komise rozhodčích. Ve všech třech případech navíc podle ní zaspal VAR. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Rozhodčí Jakub Wulkan a s ním i VAR Pavel Orel chybovali přinejmenším dvakrát. Nejprve jim při výhře Slavie 2:1 uniklo, že liberecký Jan Mikula podrazil v šestnáctce slávistu Lukáše Provoda. „Rozhodčí chybně nenařídil pokutový pro hostující družstvo. VAR měl intervenovat,“ řekla komise ve svém komuniké.
Stejná dvojice se podepsala pod to, že trestu unikl David Moses za zákrok, po němž domácí Petr Hodouš skončil ve zlomenou čelistí v nemocnici. „Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce. VAR měl intervenovat.“
Červenou kartu měl podle komise dostat také sparťan Silvert Mannsverk za sáňky, jimiž podjel jabloneckého Filipa Zorvana při včerejším utkání na pražské Letné. Sudí Stanislav Volek ovšem udělil jenom žlutou. „Rozhodčí chybně nevyloučil Mannsverka. Jednalo se o podražení hráče zezadu ve velké intenzitě, VAR měl intervenovat.“ U videa seděl v tomto případě Tomáš Kocourek.
Pouze jednu situaci ze čtyř, které komisi k posouzení zaslala média, sudí nakonec vyhodnotili dobře. Tady Tomáš Kocourek doporučil k přezkumu surový faul mladého sparťanského debutanta Lewise Azaky. „Rozhodčí správně vyloučil hráče Azaku, který podrážkou své kopačky zasáhl hráče do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46