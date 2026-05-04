Předplatné

Komise rozhodčích: Moses i Mannsverk unikli červené. Slavia měla kopat penaltu

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:2. Pražané udělali další krok k titulu, z přímého kopu rozhodl Jurásek • Zdroj: iSport.tv
Lewis Azaka byl vyloučen po dvou minutách
Ironická poznámka libereckého majitele Ondřeje Kanii po zápase se Slavií
Lewis Azaka byl po dvou minutách při svém ligovém debutu vyloučen
Slavia zvládla emotivní zápas v Liberci
Sudí Volek vyloučil po Sobolovi také Azaku
Jan Kuchta s Albionem Rrahmanim připravili gól Sparty
Brian Priske utěšuje vyloučeného Lewise Azaku
20
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (23)

Bylo to v Chance Lize na úvod nadstavby docela divoké kolo a sudí v něm vyrobili řadu chyb. Fotbalista Slavie David Moses a sparťan Silvert Mannsverk dohráli, ačkoli neměli, červenobílí byli naopak v Liberci ochuzeni penaltu, sdělila komise rozhodčích. Ve všech třech případech navíc podle ní zaspal VAR. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Rozhodčí Jakub Wulkan a s ním i VAR Pavel Orel chybovali přinejmenším dvakrát. Nejprve jim při výhře Slavie 2:1 uniklo, že liberecký Jan Mikula podrazil v šestnáctce slávistu Lukáše Provoda. „Rozhodčí chybně nenařídil pokutový pro hostující družstvo. VAR měl intervenovat,“ řekla komise ve svém komuniké.

Stejná dvojice se podepsala pod to, že trestu unikl David Moses za zákrok, po němž domácí Petr Hodouš skončil ve zlomenou čelistí v nemocnici. „Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce. VAR měl intervenovat.“

Červenou kartu měl podle komise dostat také sparťan Silvert Mannsverk za sáňky, jimiž podjel jabloneckého Filipa Zorvana při včerejším utkání na pražské Letné. Sudí Stanislav Volek ovšem udělil jenom žlutou. „Rozhodčí chybně nevyloučil Mannsverka. Jednalo se o podražení hráče zezadu ve velké intenzitě, VAR měl intervenovat.“ U videa seděl v tomto případě Tomáš Kocourek.

Pouze jednu situaci ze čtyř, které komisi k posouzení zaslala média, sudí nakonec vyhodnotili dobře. Tady Tomáš Kocourek doporučil k přezkumu surový faul mladého sparťanského debutanta Lewise Azaky. „Rozhodčí správně vyloučil hráče Azaku, který podrážkou své kopačky zasáhl hráče do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    Vstoupit do diskuze (23)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů