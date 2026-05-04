Expert Kobylík: Mosesova prasárna, nechápu VAR. Nářky druhých nemusí Slavia řešit
Emoce v posledním kole Chance Ligy vyvolaly zápasy Sparty i Slavie. Favorité zapsali tři body, ale v obou duelech se řešily i surové zákroky. Už po 10 sekundách na hřišti skončil debut letenského mladíka Lewise Azaky. „Je mi ho líto, ale podle pravidel je to červená karta a nedá se to omlouvat věkem,“ říká v tradičním hodnocení kola trenér a expert Sportu David Kobylík. V zápase Slavie by naopak tahal jednu červenou navíc. „Extrémní loket, obrovská prasárna. VAR selhal,“ tvrdí o zákroku Davida Mosese.
Slavia míří za titulem, ale výhra v Liberci (2:1) nebyla úplně pohledná, že?
„Slavia to tak hraje. Je to její volba, ligu vyhraje, takže z tohoto pohledu jí není co vytknout. Je pravda, že divák by se raději díval na něco jiného, víc fotbalového a kreativního. Tohle není pro oko nic extra, ale ligu ovládla. Zaregistroval jsem ironický vzkaz Ondřeje Kanii (majitele Liberce), na kterém je něco pravdy. V Evropě Slavia nevyhrála 15 zápasů v řadě a náhoda to asi nebude. Tenhle způsob, jakým vyhrávají v lize, v Evropě prostě nefunguje.“
Hlavním cílem je ale vyhrát ligu, což Slavia zvládá druhý rok po sobě s přehledem…
„Základ všeho je úspěch, každý fanoušek chce vyhrávat. Přidaná hodnota pak je, když je to koukatelnější, ale dnešní fotbal se změnil – je běžecký, atletický, soupeř je dotěrný a je nesmírně složité předvádět krásnou hru. Na to je potřeba obrovská technická kvalita, rychlost a součinnost. Nám nepomáhá ani kvalita trávníku atd. Praktikovat krásnou hru je tady prostě složité. Priske třeba řekl, že by takhle nehrál, ale taky nevyhrává. Myslím, že by to za titul vyměnil. Tohle jsou nářky těch druhých. Slavia nehraje hezky, ale ligu zválcuje. Kdybych byl slávista, řeknu: ‚Ať si brečí. My bereme zlato a máme úspěch.‘ Co říkají ostatní, je nemusí zajímat.“
Zápas s Libercem přinesl i hodně faulů a ostrých soubojů. Jak se vám to zdálo?
„Chtěl bych být pozitivní, ale v tom zápase toho moc nebylo. Musím se ještě zastavit u zákroku Davida Mosese. To je extrémní loket a obrovské selhání hráče. Primárně jde chránit sebe, nechtěl soupeře zranit, ale s nepřiměřenou intenzitou. To je obrovská prasárna. A stejně tak selhal VAR, že si toho nevšiml. Měl by to vidět už sudí na hřišti, ale pokud bude VAR dělat takové chyby, tak nemá smysl a jenom zdržuje hru. Přesně kvůli takovým zákrokům tam je. To je naprostá surovost.“
V příštím kole si Slavia může zajistit titul v domácím derby proti Spartě. Zvládne to?
„Už jen porazit Spartu v derby je obrovská motivace, ale teď je to navíc okořeněné titulem. Že budou mistři už je dané, ale potvrdit to v derby je třešnička na dortu. Pro fanoušky Slavie by byla krásná přidaná hodnota porazit rivala a slavit u toho titul.“
Azaka? Pravidla si nevybírají
Sparta zvládla zápas s Jabloncem (2:0). Jakou má šanci uspět v derby?
„Derby je jiný zápas. I kdyby hrál jeden z týmů ve druhé lize, tak tady se rozdíly