Janotka opět na Slovensku, převezme Slovan po Weissovi? Mistr reaguje na spekulace
Po dubnovém konci v Olomouci objíždí stadiony. České, slovenské, rakouské, polské, prvoligové, druholigové... Trenér Tomáš Janotka (44) je volný, ale chce mít přehled. Pochopitelně jeho návštěvy někde rezonují víc, zvlášť když jsou opakované. Tak jako v případě Slovanu Bratislava, kde se navíc řeší budoucnost kouče Vladimíra Weisse staršího. Převezme po dlouhých letech opět slovenskou reprezentaci? A mohl by ho případně na Tehelném poli nahradit Janotka?
V pátek zápas Prostějov-Artis (1:1), v sobotu utkání Slovan-Dunajská Streda (1:0), ve kterém domácí zpečetili zisk osmého mistrovského titulu v řadě. Takový fotbalový program měl trenér Tomáš Janotka během uplynulého víkendu. A jelikož klub z Bratislavy viděl během krátké doby už podruhé (poprvé před necelými třemi týdny v Žilině), začalo se klasicky spekulovat.
Pochopitelně i z toho důvodu, se na Slovensku řeší nástupce Francesca Calzony. Itala odvolal slovenský svaz z funkce hlavního kouče reprezentace, a nutno říct, že nejde o přátelský rozchod na úrovni. Calzona, jenž měl brát sedmdesát tisíc eur měsíčně (v přepočtu 1,7 milionu korun), obvinil vedení ze lží, neprofesionálního přístupu, nedodržených domluvách, nefungujících vztahů...
Weiss, který už slovenský národní tým v minulosti vedl, například na světovém šampionátu v Jihoafrické republice v roce 2010, je nyní jedním z kandidátů. „Vím to. Lhal bych, kdybych řekl, že neproběhl žádný kontakt. Nějaká debata mezi klubem a asociací probíhá, stejně tak se mnou, ale oficiálních jednání jsem se zatím neúčastnil,“ přiznal jednašedesátiletý muž v sobotu.
„Jsem tady šťastný a mám ještě roční smlouvu. Udělám všechno pro to, aby byl Slovan silnější. Pokud mám zůstat, v pořádku. Pokud mám odejít,