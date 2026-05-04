Brutální střet v Liberci, Kuchta chce na MS, sázka o Hapala. Co zákroky Azaky a Mosese?
„Byl to střet týmu s nejbrutálnějšími herními styly v lize, všechno to k tomu směřovalo,“ říká o dalším díle fotbalové bitvy mezi Libercem a Slavií (1:2) redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. Výsledek? Třetí nejnižší čistý čas v sezoně, fauly 17:18, na žluté karty 7:1, na červené 1:0. Měla by Slavia i Slovan „ubrat“?
Tématem nového dílu Ligy naruby ale budou i zákroky Lewise Azaky a Davida Mosese. Prvně jmenovaný za svůj faul proti Jablonci viděl červenou kartu už po několika vteřinách pobytu na hřišti, druhý jmenovaný vyvázl bez trestu…
- Bude Paval Hapal koučem Sigmy i na startu nového ročníku?
- Co Baník a záchrana?
- A pojede Jan Kuchta na mistrovství světa?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46