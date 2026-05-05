Místo Slavie zamířil do Nizozemska, teď se má vracet. Které kluby chtějí Kulenoviče?
Minimálně na dvou adresách je v úvahách comeback inteligentního střelce, který ligu zaujal v dresu Slovanu Liberec. Luka Kulenovič s pravděpodobností blížící se sto procentům skončí v nizozemském Heraclesu, který spadne z ligy, v jejíž tabulce sedí na poslední osmnácté příčce. V Česku už forvard zaujal. Kdo ho má na takzvaném radaru?
Čahoun z Bosny a Hercegoviny, to je záruka kvality. Samozřejmě, jako první vás napadne legenda Edin Džeko, kterou pohádkovou kariéru rozjel v Teplicích a vyšvihl se mezi útočné světové celebrity.
Ne, Luka Kulenovič jeho kvalit a zejména věhlasu rozhodně nedosahuje, přesto jde o zajímavé jméno. Nakonec oba pánové se už několikrát potkali v bosenské reprezentaci, která nedávno v baráži o mistrovství světa šokovala Itálii a zahraje si na mundialu.
V Česku se však Kulenovič už jednou ukázal, v Liberci zaujal sedmi góly a dvěma asistencemi. Také z něj bylo na jaře 2024, kdy do Slovanu vstoupil majitel Ondřej Kania se šéfem Janem Nezmarem, poměrně zajímavé zboží.
Logicky se bleskově ozvala nenasytná Slavia. Dokonce se mluvilo o tom, že nabídla Liberci