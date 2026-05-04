Mosesův loket: hrozí vysoký trest i bez červené karty. Ale o derby nepřijde

SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:2. Pražané udělali další krok k titulu, z přímého kopu rozhodl Jurásek • Zdroj: iSport.tv
Slavia zvládla emotivní zápas v Liberci
Ondřej Škvor
Chance Liga
I když to na hřišti v rámci prvního kola Skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize (1:2 pro Slavii) prošlo bez červené karty a dokonce to podle sudího nebyl ani faul, slávistický David Moses může od disciplinární komise za loket v obličeji libereckého Petra Hodouše dostat trest. A vysoký. Naplňují se totiž dvě podmínky, aby disciplinárka případ otevřela.

První podmínkou je, že komise rozhodčích ve svém stanovisku sdělila, že Moses vyloučen být měl. „Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce. VAR měl intervenovat,“ napsala.

Názor odborné komise je podstatný, protože naplňuje formulaci z disciplinárního řádu …„kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl být za to při utkání vyloučen, bude potrestán…“. Klíčové je spojení „měl být“. Ale to by samo o sobě nestačilo, protože disciplinárka obecně nereviduje rozhodnutí sudích na hřišti.

Jsou tu však tři výjimky. Komise může zahájit řízení, pokud:
a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího,
b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl,
c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.

Změna na základě Hodoušovy léčby

Od poslední výjimky vede přímá cesta k druhé podmínce. Faul měl pro Hodouše nepochybně závažné následky, protože utkání nedohrál (i to je podstatné) a z hřiště ho odnesli se zlomenou čelistí.

Pokud disciplinárka zahájí řízení, a je to pravděpodobné, bude Mosese posuzovat podle paragrafu 42 Surová hra, a to podle bodu 3. Ten je poměrně přísný. Zní: „…kdo způsobí disciplinárním přečinem takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů, bude potrestán zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 000 korun.“

Případný trest se může zmírnit v závislosti na tom, jak se bude Hodoušova léčba vyvíjet.

Disciplinární komise zasedne ve čtvrtek. Protože Moses nedostal červenou kartu, řízení pouze zahájí, nevynese verdikt. V sobotním derby tedy může slávista nastoupit.

Brutální střet v Liberci, Kuchta chce na MS, sázka o Hapala, co zákroky Azaky a Mosese? | Liga naruby • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

