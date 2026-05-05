Český čistý čas: ostuda Evropy, obří propad Slavie a nečekaný lídr. Kdo hraje nejvíc?
Fanoušci na českých stadionech by si často přáli větší show, ale často sledují jen dlouhé prostoje. Při srovnání s Evropou je rozdíl čistého herního času možná až potupný, ale menší porce fotbalu může přinášet lepší výsledky, což dokazuje i obrovský propad u čísel zápasů Slavie v posledních sezonách. Jaký tým naopak přináší nejvíc fotbalu?
Liga mrtvého času
Intenzita, soubojovost, fyzické duely, fauly. Při popisu české Chance Ligy velmi často uslyšíte tato slova. Tenhle styl pak znamená hodně přerušení a logicky trpí i celková minutáž, kdy je míč ve hře. Ale jak moc? Ve srovnání s Evropou hodně. Z dat Opty vyplývá, že mezi top 10 evropskými ligami je Česko suverénně poslední a diváci Chance Ligy vidí v průměru jen 49,5 minuty hry. Mezi první Francií (56,4) a šestou Itálií (54,4) je tak menší rozdíl než mezi devátým Tureckem a desátým Českem.
Slavia na dně
Téma čistého času znovu otevřel víkendový souboj Liberce se Slavií, v němž byl balon ve hře jen 38 minut a 36 sekund, což je třetí nejhorší cifra v celé ligové sezoně. Rozhodně ovšem nejde o překvapení. Při pohledu na ligovou tabulku seřazenou podle průměrné hodnoty čistého herního času najdete oba soky na posledních dvou místech. Oproti ligovému průměru se v zápasech Liberce hraje o tři minuty méně a fanoušci Slavie sledují oproti průměru dokonce o 3,7 minuty kratší zápasy.
Letní obrat v Edenu
Není to tak dávno, co tým Jindřicha Trpišovského nabízel daleko větší porci fotbalové zábavy, alespoň tedy co se týká počtu minut herního času. Podle dat Opty v předchozích pěti sezonách nešla Slavia v součtu nikdy pod průměr 50 minut čistého času. Nejvíc fotbalu se v Edenu hrálo v sezoně 2022/23 – konkrétně 52,6 minut na zápas. To by dnes bylo nejlepší číslo Chance Ligy. V tomto ročníku ale došlo ke změně a drastickému propadu „sešívaných“ o víc než pět minut na jedno utkání.
Nečekaný český lídr
Možná leckoho překvapí, že největší dávku fotbalu v této sezoně přináší divákům Hradec Králové. V zápasech „votroků“ se hraje v průměru 52,4 minuty, což je s přehledem nejvyšší číslo v soutěži. Rozdíl mezi prvním Hradcem a druhou Spartou je 1,2 minuty, mezi žádnými dvěma týmy v tomto žebříčku nenajdeme tak velkou mezeru. Soubor Davida Horejše je navíc vůbec jediný český celek, který herním časem nakukuje k evropské konkurenci a dostává se nad průměr turecké (51,9) a portugalské ligy (52,3).
Čistý čas body neovlivní
Mohlo by se zdát, že čistý herní čas se bude kvalitou týmu zvyšovat. Lepší celky by přece měly chtít víc hrát, jenže minimálně v Česku tato rovnice neplatí, což dokazuje postavení Slavie na posledním místě. Nefunguje to ovšem ani naopak. Když si projedete tabulku, najdete „velkou trojku“ úplně v jiných končinách. Sparta je druhá, Plzeň devátá, Slavia šestnáctá a stejně to je u ostatních týmů. Čistý čas jednoduše o bodovém výsledku a postavení v tabulce vůbec nic neříká.
Týmy podle čistého herního času
Tým
Čistý herní čas
Ztráta na prvního
Hradec Králové
52,4
-
Sparta
51,2
1,2
Baník
51,0
1,4
Mladá Boleslav
50,7
1,7
Karviná
50,5
1,9
Jablonec
50,4
2,0
Bohemians
50,4
2,0
Slovácko
50,1
2,3
Plzeň
49,6
2,8
Teplice
49,4
3,0
Pardubice
49,1
3,3
Olomouc
48,8
3,6
Dukla
48,7
3,7
Zlín
47,1
4,3
Liberec
46,5
4,9
Slavia
45,8
5,6
Průměrný čistý herní čas podle lig
Pořadí
Liga
Průměrné minuty čistého času
Ztráta na prvního
1.
Ligue 1 (Francie)
56,4
-
2.
Bundesliga (Německo)
56,3
0,1
3.
Eredivisie (Nizozemsko)
55,9
0,5
4.
Premier League (Anglie)
55,4
1,0
5.
La Liga (Španělsko)
55,2
1,2
6.
Serie A (Itálie)
54,4
2,0
7.
Jupiler Pro League (Belgie)
53,7
2,7
8.
Primiera Liga (Portugalsko)
52,3
4,1
9.
Super Lig (Turecko)
51,9
4,5
10.
Chance Liga (Česko)
49,5
6,9