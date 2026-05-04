Kania o Slavii: Čekal bych, že rozdíl v rozpočtu se promítne. Sestup? Zastřelil bych se!
Krátce po sobotním prohraném hitu ve Skupině o titul fotbalové Chance Ligy se Slavií (1:2) napsal Ondřej Kania na instagram: S tímhle hodně štěstí v UCL. K tomu přidal ironický emotikon. Šlo o zjevnou narážku na způsob hry obhájce titulu v nekompromisním boji u Nisy. V pondělním pořadu Tiki-Taka si majitel Liberce ještě přisadil.
Určitá nevraživost mezi čelními představiteli Slavie a Liberce je zřejmá, v zákulisí se o tom ví. Čas od času si Ondřej Kania pár štiplavých komentářů neodpustí, zejména na sociálních sítích. Po sobotní válečné vřavě u Nisy si zase našel důvod.
„Je to fotbal, patří to k němu,“ usmál se. Když se ho moderátor pořadu Petr Svěcený zeptal, kdy napsal post na instagram, nejprve se dozvěděl, že ze sauny to nebylo. „Napsal jsem to zpoza brány. Ale podívejte, Slavia má nejvíc gólů, zdaleka nejvíc bodů. Je to absolutně dominantní tým, nejlíp prodává. Myslím, že objektivně tomu nejde nic vytknout. Nicméně, když jsem se potom díval na zápasová data, že my měli o pětadvacet procent víc přihrávek, tak mi to přijde hodně zvláštní.“
Pak se Kania zaměřil na rozpočty obou klubů. „Kdybych měl říct nějaký kvalifikovaný odhad rozpočtu Slavie včetně přestupů, odhadl bych to někam na dvě miliardy korun, možná přes dvě miliardy. My máme asi 260 milionů. Proto bych očekával, že devítinásobný rozdíl v penězích se někde promítne.“
Podle informací iSportu se slávistický rozpočet pohybuje nad jednou miliardou korun, nikoliv však extrémně vysoko.
Kania se v pravidelné show stanice Oneplay dotkl i přestupové politiky ve vlastním klubu. „Občas se vedou debaty, když vám v letním přestupovém období přijdou nabídky na hráče třeba za 500 milionů korun a oni (lidé v klubu) vám řeknou: ‚Neprodávejte nikoho.‘ A já jim řeknu: ‚No to ale znamená, že tam teď dalších 100 musím poslat do konce sezony, radši stopade‘. No, a oni zase řeknou: ‚No samozřejmě.‘ A já to pak musím vysvětlovat manželce.“
Kaniova manželka Petra je předsedkyní správní rady Slovanu, v klubu má důležité slovo. Navíc na věci nahlíží přísně obchodně. „Ona to musí podepsat, všechny ty úvěry, takže to není ideální,“ vypráví se smíchem majitel. „Ale ne, pro mě je to strašně osobní. Dobře znám Matěje Turka, majitele Dukly, a vlastně obdivuju jeho způsob myšlení. On řekne, že sestup by byl jenom mírná komplikace v jeho cestě. Já bych se šel zastřelit, nikdy bych to nedopustil. Když prohrajeme, tak třeba dny nespím.“
Co se týče Dukly, jako první přišel s výrokem „o mírné komplikaci“ v případě sestupu sportovní ředitel klubu Martin Hašek v rozhovoru pro platformu Ligy naruby.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46