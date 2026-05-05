Hrozný výkon! Sudí neviděl Mosesův šílený zákrok ani penaltu, žluté byly jen pro někoho
Jeden z vůbec nejhorších výkonů sudího v celé sezoně Chance Ligy viděl v prvním kole nadstavby Liberec. Vrcholem působení Jakuba Wulkana (ale i VAR Pavla Orla) v tomto zápase byl nepotrestaný likvidační zákrok slávisty Davida Mosese. Jeho rána loktem zlomila Petru Hodoušovi čelist, nepískal se ale ani faul. A co všechno dalšího rozhodčí v tomto až příliš bojovném zápase se Slavií zmastil a proč poměr žlutých karet 7:1 pro Slovan neodpovídal realitě? A jak to bylo s faulem sparťana Mannsverka v zápase s Jabloncem? I to přináší další díl pořadu Zlatá píšťalka.