Baník posiluje sportovní úsek, Mikloškovi bude pomáhat bývalý trenér Slovácka
FC Baník Ostrava rozšiřuje sportovní úsek o Michala Kordulu, který bude úzce spolupracovat se šéfem Luďkem Mikloškem. Osmačtyřicetiletý Kordula dřív trénoval ve Slovácku, poté pracoval jako skaut agentury RBR SportConsult, která má se slezským klubem i díky jejímu šéfovi Romanu Brulíkovi dlouhodobě fajn vztah.
Michal Kordula bude zastávat funkci sportovního manažera, měl by se stát pravou rukou Luďka Mikloška při řízení klíčových sportovních procesů. Podle informací iSportu bylo posílení tohoto úseku v plánu managementu dlouhodobě i z toho důvodu, že spoustu práce zabírá nejvyššímu vedení projekt stadionu Nové Bazaly. Teď by se všem měly uvolnit ruce.
„Jsem rád, že se naše sportovní oddělení rozrůstá. Michal Kordula bude úzce spolupracovat se mnou i realizačním týmem. Jeho úkolem bude spolupodílet se na vyhledávání a vyhodnocování potenciálních posil, rozvoji hráčského portfolia i dalších procesů v oblasti sportovního řízení. Věříme, že tímto krokem ještě posílíme naši konkurenceschopnost. Pracujeme i na rozvoji dalších segmentů, ať na úseku skautingu či fitness metodiky napříč celým klubem, ale tady jsme aktuálně ve fázi dokončování,“ prohlásil Luděk Mikloško v aplikaci Chachar Pass.
Ve Slovácku působil Kordula jako hráč, mládežnický trenér, šéf akademie i hlavní kouč prvoligového áčka. Poté nastoupil do agentury RBR SportConsult do pozice šéfskauta a člena představenstva.
Její majitel Roman Brulík má v Ostravě dlouhodobě dobrý vztah, kromě zastupování některých hráčů či dřívějším jednáním o trenéru Pavlu Hapalovi pomáhal například organizovat oslavy sta let od založení klubu či zájezdy na evropská předkola. Propojení obou značek je i na personální úrovni v marketingu.
„Baník je v našem fotbale skvělá značka. Majitel klubu tady dlouhodobě investuje velké prostředky do rozvoje, infrastruktury, akademie i áčka a i zvenčí bylo patrné, jak se Baník na mnoha úrovních za poslední roky posunul. Vážím si této nabídky a toho, že se mohu stát součástí takového klubu,“ uvedl Kordula na oficiálním klubovém kanále.
