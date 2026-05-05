N’Guessan na radaru pražských „S“, problém může být cenovka. Co bude s Mahmicem?
Mají zajímavý věk, výkonnost, perspektivu. Proto jsou na listu těch největších. Bezpochyby. Dva největší šperky v pokladnici Slovanu se objevují na trhu, což se samozřejmě čekalo. Liberec počítá s tím, že v létě zpeněží bosenského Rakušana Ermina Mahmice a Francouze Angeho N’Guessana. Jde o to, zda se posunou směr Praha, nebo do zahraničí. Otazníků je dost, na některé reagovala ve své bonusové části pondělní Liga naruby.
Ange N’Guessan: 22 let, Francie. Střední obránce, vhodný do trojky na centrální pozici. Rychlý, soubojový, v úspěšnosti obranných střetů se šplhá k osmdesáti procentům, v lize je celkově pátý.
Ermin Mahmic: 21 let, Rakousko, ale také Bosna a Hercegovina, již bude podle všeho reprezentovat a má šanci se dostat na letošní mistrovství světa. Skvělá střela, vždy myslí na to, jak jít s balonem takzvaně nahoru. Sedm gólů, tři asistence v sezoně, i když ho na čas otupil jako muslima ramadán.
„U Mahmice a N’Guessana je velmi pravděpodobné, že v létě odejdou,“ řekl v úterý v podcastu Livesport Daily majitel Slovanu Ondřej Kania. „Pokud by Slavia chtěla tyhle dva nebo tři hráče, tak s tím nemám problém. Jen je potřeba mi o tom říct a jednat o tom,“ doplnil.
Tím třetím myslel záložníka Toumani Diakitého, který je rovněž velmi silně v myšlenkách slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. V první řadě půjde samozřejmě o peníze. „Naše finanční požadavky na prodej N’Guessana jsou výrazně vyšší než 5 milionů eur,“ vzkázal Kania.
Uvidí se, zda se klubu podaří zabodovat směrem k zahraničí, jednoduché to však nebude. Ani jeden z mladých chlapců nehrál poháry, což jejich cenu sráží. Vzpomeňte si na případ Pavla Šulce, který byl omlácený Evropou i reprezentací, přesto jej Plzeň dlouho nemohla prodat za odpovídající částku.
I v jeho případě se ve hře objevila nenasytná Slavia, stejně jako u borců ze severu. Jaká je jejich situace směrem k pražským velikánům?