Nejzajímavější jména pro přestupový trh: Kričfaluši, talenti Liberce i karvinský výprodej
Někteří už přerostli své kluby, jiní si o větší šanci teprve říkají. Letní přestupové okno 2026 se blíží a Chance Liga znovu nabízí jména, která budou řešit svou budoucnost. Zájem ze zahraničí, tlak domácí špičky i otázka správného načasování - právě tyhle faktory budou v následujících týdnech rozhodovat. Deník Sport a web iSport proto nabízí přehled hráčů, kolem kterých by v létě mohlo být opravdu živo.
Ondřej Kričfaluši (Baník)
- Zápasy/minuty: 25/2126
- Góly: 5
- Asistence: 0
- Kdo by o něj mohl stát: Plzeň
- Cena podle Transfermarktu: 100 milionů korun
Vysokého střeďáka, případně stopera, lze podepsat snadno – výstupní klauzule dělá 5 milionů eur, v přepočtu zhruba 100 milionů korun. Delší dobu jej sledují v Plzni, cenovka je ale na dvaadvacetiletého nadějného hráče poměrně vysoká. Podle informací redakce by Kričfaluši nejraději vyslyšel zahraniční nabídku, pokud tedy nějaká do ostravských kanceláří dorazí. Smlouvu má až do léta 2029.
Jan Koutný (Olomouc)
- Zápasy/minuty: 30/2646
- Čistých kont: 9
- Kdo by o něj mohl stát: zahraniční kluby
- Cena podle Transfermarktu: 98 milionů korun
Jednička reprezentační jednadvacítky s fantastickou postavou budí pozornost, i proto Sigma raději řeší potenciální a perspektivní náhradu ze zahraničí. V tuhle chvíli má být situace podle informací deníku Sport taková, že na Koutného neevidují na Andrově stadionu žádnou oficiální nabídku, nicméně dotazů z ciziny chodí mraky. U brankářů je nicméně přestupový trh vždycky specifický, v pořadu iSkaut o tom mluvil například Tomáš Vaclík. „Musí se spustit domino z největších evropských pater, potom se to rozjede,“ popisoval. Platí to i pro Koutného, zvlášť v roce MS.
Ermin Mahmic (Liberec)
- Zápasy/minuty: 26/1389
- Góly: 7
- Asistence: 3
- Kdo by o něj mohl stát: zahraniční kluby
- Cena podle Transfermarktu: 61 milionů korun
Kopací technika, ať už přihrávky, centry nebo dělovky ze třiceti metrů, je vysoko nad standardem české ligy. A upřímně, náladový Bosňan/Rakušan už se vidí někde výše. Agenti mu během jara zamotávali hlavu, i proto na chvíli ze sestavy vypadl. Byť se po utkání přátelsky zdravil s koučem Trpišovským, na Slavii vážný zájem není. Víc by se líbil Spartě, ale nejpravděpodobnější variantou je zahraničí. Stylem hry se totiž tuzemské soutěži stále spíše vymyká. Slovan věří v pořádný balík peněz, o odchodu přemýšlí pomalu jako o tutovce.
Tom Slončík (Plzeň)
- Zápasy/minuty: 6/132
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Kdo by o něj mohl stát: Hradec
- Cena podle Transfermarktu: 48,8 milionu korun
Ani třetí pokus vybudovat si v Plzni silnou pozici se nezdařil, od trenéra Hyského prakticky nedostává prostor. Zájem Hradce je logický, v rámci dvojího hostování tam odvedl skvělé služby. Fanoušci i kouč Horejš ho zbožňují. Nové vedení Votroků však v žádném případě nechce jít cestou dalšího hostování, záložníka chce přivést na přestup a ideálně bez formule zpětného odkupu. Pokud by si za ní Viktoria stála, pak ji namodelovat tak, aby nedošlo k opakování zimního příběhu s Alexandrem Sojkou. Tehdy Plzeň aktivovala zpětný odkup po půlroce za směšných podmínek.
Adam Zadražil (Hradec Králové)
- Zápasy/minuty: 31/2790
- Čistých kont: 11
- Kdo by o něj mohl stát: Sparta, Slavia
- Cena podle Transfermarktu: 48,8 milionu korun
Zájem ze strany největších zvířat ligy je pochopitelný. Pětadvacetiletý brankář je dlouholetou oporou Východočechů, na lajně umí vytáhnout neskutečné zákroky. Vzpomeňte, jak nedávno nadvakrát uhranul pětinásobného ligového šampiona Jana Bořila. Byť se situace měla projasnit po základní části, zatím se ledy nehýbou. Sparta se Slavií sice zájem jasně deklarovaly, jenže šéfové sportovních úseků – Tomáš Rosický ani Přemysl Kovář na druhé straně Vltavy – nedali pokyn k akci. V obou klubech si musí nejprve jasně říct, s jakou dvojicí chtějí jít do příští sezony.
Toumani Diakité (Liberec)
- Zápasy/minuty: 17/1288
- Góly: 2
- Asistence: 0
- Kdo by o něj mohl stát: Slavia
- Cena podle Transfermarktu: 41 milionů korun
Další Nezmarova přestupová trefa – neznámý Afričan z Lotyšska dostal ze sestavy Michala Hlavatého a stal se klíčovým hráčem Liberce. Sbírá jeden z nejvyšších počtů zisků balonů v lize, v kombinaci s driblinkem a přímočarou přihrávkou připomíná Davida Mosese či Oscara. Není tak divu, že se zalíbil Slavii, ale uzavřít dohodu se Slovanem bud extrémně těžké. Navíc na mladíkovi není v Edenu stoprocentní shoda. Zájem je jako u mnoha hráčů Slovanu i ze zahraničí, ale talentovaný záložník spíše pro další sezonu zůstane.
Albert Labík (Karviná/Slavia)
- Zápasy/minuty: 22/1828
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Kdo by o něj mohl stát: Olomouc, Zbrojovka
- Cena podle Transfermarktu: 22 milionů korun
Levonohý univerzál, ročník 2004, tři prvoligové sezony v zádech – to prostě zní. V Karviné se Labík vykopal ještě víc než v Teplicích, ale je tuze pravděpodobné, že po jediném ročníku se bude opět stěhovat jinam. Dlouhodobý zájem jeví Olomouc, která chce přivést hned dva levé beky. Interes Sigmy trvá i po odchodu kouče Tomáše Janotky, jemuž se líbil. Na seznamu ho má mít i Zbrojovka Brno či Hradec Králové, každopádně trumfy v ruce drží Slavia. Labíkovi určitě vyšroubuje cenu vysoko, je tedy možné, že bude třeba součástí nějakého hromadného „dealu“.
Daniel Vašulín (Plzeň)
- Zápasy/minuty: 19/1220
- Góly: 9
- Asistence: 0
- Kdo by o něj mohl stát: Hradec, Pardubice, Baník, Mladá Boleslav
- Cena podle Transfermarktu: 21,3 milionu korun
Po návratu do Plzně z povedené štace v Olomouci zůstává odříznutý, na jaře sbírá starty po minutách. Dle informací Sportu se situace kolem vysokého útočníka bude po sezoně řešit. V Plzni má kontrakt do léta 2027, nicméně pravděpodobný je odchod už po aktuální sezoně. Prioritou je přestup v rámci české ligy do klubu s vysokými ambicemi. Olomouc dle informací redakce ve hře není, favority mohou být Hradec, Pardubice, případně Boleslav. Líbí se Martinu Svědíkovi, nicméně na Zbrojovku to nevypadá. Cenovka může převyšovat milion eur (25 milionů korun).
Pavel Kačor (Karviná)
- Zápasy/minuty: 14/795
- Góly: 2
- Asistence: 0
- Kdo by o něj mohl stát: Olomouc, Slavia, Plzeň
- Cena podle Transfermarktu: 20 milionů korun
Nádherný příběh! V zimě byl jednou nohou na hostování v Prostějově, ale nakonec zůstal, protože Albert Labík onemocněl. A od té doby teprve devatenáctiletý univerzál udivuje Chance Ligu. Pavel Kačor si udržel výkonnost a hlavně obstál proti tuzemské špičce. Zápasy proti Slavii, Spartě, Plzni, Jablonci či Liberci zvládl ve velkém stylu, vstřelil v nich dvě branky. Příměr k Pavlu Šulcovi je naprosto trefný nejen díky velkému akčnímu rádiu, stylu běhu a intenzitě. Hraje přirozeně, neřeší soupeře ani okolnosti. Líbí se Slavii, Plzni, kontakt už nějakou dobu probíhá i s Olomoucí.
Samuel Šimek (Pardubice)
- Zápasy/minuty: 25/1659
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Kdo by o něj mohl stát: Slavia, Plzeň
- Cena podle Transfermarktu: 18,75 milionu korun
Atlet, triatlonista, ale také výborný rozehrávač standardních situací by zapadal do hry Slavie i Viktorie. Především Plzeň potřebuje ještě navýšit konkurenci ve středu pole, odchovanec Pardubic by mohl být dobrou volbou. Na druhou stranu jedná s klubem o vylepšené a prodloužené smlouvě, i když tu stávající podepisoval minulé léto. A Pardubice s vlastníkem Karlem Pražákem rozhodně netrpí nouzí, nemusejí tudíž prodávat.
Denny Samko (Karviná)
- Zápasy/minuty: 30/2075
- Góly: 5
- Asistence: 4
- Kdo by o něj mohl stát: Hradec, Zbrojovka
- Cena podle Transfermarktu: 18,3 milionu korun
Náchodský rodák se během dvou sezon v Karviné vyšvihl v extrémně zajímavý obchodní artikl. Maličký, ale technicky nesmírně šikovný hráč s výborným herním myšlením a dynamikou v nohou, sbírá body. V ročníku má bilanci 5+4. V Hradci byl do devatenácti let, ale v klubu s ním nepočítali. Teď by se mohl vrátit. Do systému Davida Horejše by extrémně pasoval na pozici podhrotového kreativního hráče. Karviná si pětadvacetiletého borce údajně cení na milion eur. Na Samka se vyptávala i brněnská Zbrojovka.
Jiří Sláma (Olomouc)
- Zápasy/minuty: 20/1610
- Góly: 0
- Asistence: 1
- Kdo by o něj mohl stát: Pardubice
- Cena podle Transfermarktu: 16 milionů korun
Olomoucký odchovanec v minulé sezoně výrazně přispěl k úspěchům v MOL Cupu i lize, figuroval mezi reprezentačními náhradníky. Velebeny byly jeho standardky, levačku má nadprůměrnou. Už během jara se ale objevovaly indicie o jeho postupném konci v Sigmě. V základní sestavě figuroval až do domácí porážky s Mladou Boleslaví (2:4) na začátku dubna, od té doby je evidentní, že klub s ním přestal počítat. Sláma, jenž dlouhodobě patřil mezi Janotkovy oblíbence, od té chvíle již neodehrál ani minutu. A redakční zdroje se shodují, že jinak tomu už do konce ročníku nebude.
Ange N'Guessan (Liberec)
- Zápasy/minuty: 26/2269
- Góly: 0
- Asistence: 1
- Kdo by o něj mohl stát: Slavia
- Cena podle Transfermarktu: 87,5 milionu korun
Stoper je vysněnou posilou pro slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. Ve dvaadvaceti letech by zvládal fyzické i rychlostní nároky červenobílé kumpanie, kterou by měl vytunit především pro očekávané zápasy v Lize mistrů. Liberec si představuje cenu přes 200 milionů – jednání se zatím nerozjela kvůli ledovému vztahu mezi bossem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem a majitelem Slovanu Ondřejem Kaniou. To se však změní.