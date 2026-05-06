Liga očima fanoušků: Belmondo rychlejší než kohout. Baník děkuje Zlínu, odcizená Slavia
Základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí, kluby v české nejvyšší soutěži o víkendu rozehrály nadstavbovou část. Jak vstup do ní hodnotí fanoušci vybraných mančaftů? V Plzni mají po výhře nad Hradcem (3:1) důvody k radosti. ve vršovickém Ďolíčku se naopak soptí. Baníkovci děkují Zlínu a dál vyhlížejí složitý program. Co fans pražských „S“? Program nadstavby Chance Ligy>>>
Viktoria Plzeň
Taková Plzeň se v kotli líbí!
Říkám jasně: krásná neděle se skvělým výsledkem. V neděli s Hradcem do sebe v naší hře všechno zapadlo, pomalu jak prdel na hrnec. Teda až na zařazení kapitána Matěje Vydry rovnou do základu. Mám ho rád, ale všichni víme, jak dlouho mu trvá nabrat odpovídající formu… Naštěstí to brzy pochopil i trenér Hyský a v poločase správně zareagoval. Společně s Princem Aduem ho vystřídal, dvě změny v útoku rozhodly. Ve druhé půli jsme soupeři nedovolili vůbec nic, výrazně zlepšili mezihru, přesnost, dynamičnost a dokonale kontrolovali průběh zápasu. Přesně takhle se nám to v kotli líbí!
Dominance, pěkné kombinace a nakonec i góly, v takovém případě se lidi na stadionu vždycky baví. Tentokrát musím pochválit hráče: individuální výkony Dweha, Hrošovského, Červa, tradičně Wiegeleho či Doskiho odpovídaly našim vysokým standardům, které od týmu hrajícího pravidelně evropské poháry nutně potřebujeme. Při takových zápasech jsem klidný, třetí místo udržíme!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Bohemians Praha 1905
Tohle si laskavě strčte za klobouk!
Jsem naštvaný, nesmírně! Hraješ pouťák ve skupině o to, kdo pojede dřív na dovolenou, a protože razíš třetím rokem nesmyslné heslo „Chci vyhrát všechno!“, nedáš hráčům mimo sestavu víc jak pětadvacet minut. Sakra proč?!
Čermus a spol. už mají být od pondělí někde u moře. Jako bonbonek, když milostivě dostanou šanci, je pošleš na plac za stavu 0:3. Díky za nic! Pak se podíváš jenom za půlící čáru a vidíš, že největší hvězdy se z Olomouce do Prahy ani nemusely obtěžovat.
Kecy o rozpočtu a širším kádru si laskavě strčte za klobouk. Dát do sestavy čtyři kluky na zkušenou nestojí ani korunu. Je to jenom o přístupu a ten se mi u trenéra Veselého nelíbí v posledních fázích soutěže dlouhodobě. Místo abychom zakončili sezonu historickou výhrou, potáhneme se na druhej konec republiky na zápas, kde máš hodně silné tušení, co asi nastane. Náladu nemůže spravit ani rozlučková branka z penalty Lukáše Hůlky. Upravte nadstavbu!!! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Sparta Praha
Divadlo disciplinárky. Belmondo rychlejší než kohout
Náš výkon proti Jablonci byl ovlivněn dvěma skutečnostmi. První byl výkon soupeře, až do vyloučení lepší, druhou byla sestava našeho týmu. Zaplnili jsme poměrně slušně lůžka akutní péče (pokolikáté zase?) a mužstvo nastoupilo v improvizované sestavě. Museli jsme se obejít bez bezprecedentně potrestaného Mercada, který dostal trest na tři zápasy. Při verdiktu byla asi snaha vyšachovat ho z dalších důležitých utkání – srovnej například trest pro Chorého. Jasně, lze oponovat, že každý je nahraditelný, ale proč takové divadlo ze strany disciplinární komise?
Hračička Grimaldo si po čtvrthodince odskočil a už se nevrátil, a žádného jiného použitelného útočníka jsme z klobouku nevytáhli. To byla šance pro našeho Belmonda, který běhal celý zápas rychleji než kohout, nahánějící jeho slípky. Gól dal parádní, vynucenou důvěru splácí. Druhá půle bez dalších okamžiků slávy a výsledek odpovídal dění na hřišti. Utkání v Liberci by mělo být uchováno příštím generacím, aby bylo možno zhlédnout, kam až lze klesnout.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Aby se Slavia neodcizila svým fanouškům…
Po zápase v Liberci se mi honí hlavou spousta myšlenek a zde není prostor je všechny rozvést. Slavia si odvezla, pro co si přijela, tedy tři body za výhru. Slavit titul může už v sobotním derby. I případná remíza ji přiblíží na jediný bod od vytouženého cíle, kterého pak může dosáhnout uprostřed týdne.
Samotný zápas na severu Čech mi ale přinesl pramálo radosti. Viděl jsem kulminaci přístupu „účel světí prostředky“. V tomto módu pracuje Slavia už mnoho měsíců, a protože na domácí půdě přináší nepopiratelné úspěchy, těžko čekat, že se něco v dohledné době změní. Bojím se však, že pokud svůj herní styl alespoň trošku neupraví, začne se postupně odcizovat vlastním fanouškům. Mnohým jistě stačí se identifikovat s úspěchem a je to naprosto v pořádku. Má generace příznivců nicméně vyrůstala v devadesátých letech, kdy tituly pravidelně bral někdo jiný a Slavia měla na své straně jen pohledný fotbal. Proto jsme si ji zamilovali. Teď pozorujeme, jak se z našeho milovaného klubu stává to, co jsme tehdy nesnášeli.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
Baník Ostrava
Doufal jsem ve výhru, díky do Zlína
V prvním kole skupiny o udržení nás čekal soupeř, který má v posledních týdnech velmi slušnou formu. I přesto jsem věřil, že zafunguje kouzlo nového trenéra Josef Dvorníka a že zápas s Mladou Boleslaví zvládneme za tři body.
Dvorník zvolil systém, který zná z béčka, se třemi stopery a vpředu s „trojzubcem“. Důvěru po delší době dostal Srdjan Plavšič, který se sice snažil a byl aktivní, ale po slibném úvodu i on upadl do podprůměru.
Celkově byl první poločas (s výjimkou úvodních deseti minut) z naší strany velmi slabý a museli jsme být rádi za bezbrankový stav. Po přestávce přišel na hřiště Artur Musák, který hru výrazně oživil. Nebyl to jeho první pozitivní příspěvek, a tak je pro mě záhadou, proč ten kluk nehraje v základu. Věřím tomu, že v Teplicích naskočí od první minuty a zvedne svou aktivitou výkon celého týmu.
Nutně potřebujeme bodovat! Ostravský Baník do boje!
P.S.: Posílám poděkování do Zlína (Díky, Tome!).
Václav Dohnal. 34 let, projektant