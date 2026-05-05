Jsem trenér 17. týmu. Kvalita českých rozhodčích je vysoká, říká jejich nový šéf
Je to dobré, ale chci, aby to bylo ještě lepší. S takovým odhodláním přebírá české rozhodčí španělský expert Carlos Clos Gómez. Mluví angličtinou se silným španělským přízvukem a vypadá u toho zapáleně. „S rozhodčími se budu setkávat každý týden,“ slibuje jejich nový šéf.
Proč jste přijal nabídku?
„Mám velkou motivaci. Rozhodčím jsem od roku 1997, působil jsem také jako instruktor. Českou republiku jsem donedávna neznal, ale za poslední dobu jsem měl možnost hodně navnímat. Viděl jsem spoustu zápasů, beru jmenování jako velkou výzvu a příležitost. Sám sebe vnímám jako trenéra sedmnáctého týmu v lize. Tímto týmem mám na mysli rozhodčí.“
S čím do své nové pozice jdete?
„Jsem nadšený, že jsem na startu nového projektu. Za těch pár měsíců jsem poznal všechny rozhodčí v prvních dvou ligách. Slibuju, že udělám to nejlepší, co umím, abychom se pokusili rozhodčí ještě dále zlepšovat. Je třeba poděkovat předchůdci Liboru Kovaříkovi, pod jehož vedením se činnost sudích zlepšovala. Budeme se snažit minimalizovat chyby.“
Jaká je kvalita českých rozhodčích?
„Kvalita je velmi vysoká. Většina z nich je ovšem velmi, velmi mladá. Věkový průměr činí něco kolem třiceti tří roků. Což je výhoda, ale i nevýhoda. Mládí znamená menší zkušenost, na druhé straně také příslib, že se mohou zlepšit.“
Které budou první kroky?
„Vytvoříme protokol ohledně korupce, protože rozhodčí musí být nositeli čistého prostředí. Klíčová je transparentnost. Sudí musíme profesionalizovat včetně jejich zázemí. Také plánuju pravidelné vzájemné setkávání na týdenní bázi, aby dostali zpětnou vazbu po každém víkendu. A chystám se rozhodčím dodávat informační servis před jednotlivými zápasy. Je mnoho věcí, které musíme udělat. Dělat je profesionálněji. Týmy už je dělají a sudí nesmí zůstat pozadu.“
Jste specialistou na VAR. Jak se mu daří v Česku?
„Ano, byl jsem na jeho začátcích ve Španělsku. V Česku je úroveň dobrá, ale potřebujeme se zlepšovat.“
Jste si vědom toho, že v Česku je téma rozhodčích historicky velmi horké téma?
„To platí všude, bez ohledu na zemi. Není to fér, ale musíme se s tím vyrovnat, stát tak trochu vedle toho. Nejdůležitější je, abychom byli dobře připraveni.“
Stála za vaším příchodem do Česka Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA?
„Nemám nejmenší tušení, opravdu.“
Ve Španělsku jste pískal tři El Clásika. Jak na ně vzpomínáte?
„Užíval jsem si zlatou éru španělského fotbalu. Dobu, kdy hráli Messi, Ronaldo, taky Griezmann. Byly to absolutně nezapomenutelné okamžiky.“