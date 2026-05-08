Liga naruby ŽIVĚ: Derby coby střet vyhraněných stylů. Přidá Priske ke kritice i vítězství?
„Slavia hraje jiným způsobem než my. Mám k tomu respekt, byť s tím nesouhlasím. Je smutné, že utkání takové kvality, top český zápas, skončí tím, že se hraje jen 33 procent z celkového počtu minut. Že výsledné statistiky jsou, že jeden tým má sedm žlutých a červenou, druhý pak jednu žlutou. Že po takovém utkání leží v nemocnici kluk a zákrok na něj nebyl oceněn červenou.“ Takhle se Brian Priske pustil do červenobílých po vítězství Sparty nad Jabloncem: kouč Sparty měl samozřejmě na mysli ostrý duel úřadujícího mistra v Liberci. Uspěje pod ním Sparta v sobotním derby a prodlouží tak čekání Slavie na mistrovské oslavy? Živý speciál Ligy naruby před derby startuje v 11.00 a na dotazy fanoušků v něm budou reagovat redaktoři deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík a Jiří Fejgl. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46