Hrošovský táhne Plzeň. Motor, šéf bez pásky i srovnání s Daridou. Levý: Jsou si podobní
Zimní návrat patřil k největším událostem v přesunech plzeňského kádru i celé Chance Ligy. Patrik Hrošovský (34) po šesti letech strávených v Genku zamířil do místa, které ho vystřelilo do velkého fotbalu. Zkušený slovenský reprezentant zvládá comeback do náročného prostředí skvěle. Jako jeden z mála členů kádru Martina Hyského splňuje prakticky každý zápas vysoké parametry. „Vidím podobnost s Vláďou Daridou," říká pro Sport trenér a expert redakce Stanislav Levý.
Patrik Hrošovský zapadl do plzeňského prostředí naprosto snadno, okamžitě přijal roli klíčového muže v týmu. Naposledy proti Hradci (3:1) připravil všechny domácí branky a skvělým výkonem podpořil důležité vítězství 3:1 v 1. kole nadstavby.
Od února nastoupil pokaždé v plzeňském základu, jen jednou nedohrál do konce – v Hradci střídal v 84. minutě. Zkušený 34letý polař naskočil do patnácti utkání, zapsal čtyři asistence. Boduje zejména přesnými centry, zahrává většinu plzeňských standardek. Až na výjimky plní vysoký standard, pro západočeskou mezihru a řízení celé jedenáctky je naprosto zásadní.
„K návratům starších ze zahraničí bývám dost skeptický,“ připouští trenér a expert Sportu Stanislav Levý, když hodnotí přínos slovenského šikuly od zimního transferu zpět do Plzně.