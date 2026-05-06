Důvod k hradecké (i Koubkově) radosti, Darida je fit! Horejš nastínil letní plány

Vlkanova: Bořil? Baví mě to proti němu, taky mluví. Horejš o Chorém: S hodnými nevyhrajete! • Zdroj: isport.tv
Radek Špryňar
Chance Liga
Rozjetá černobílá značka se valí ligou a zastavit plánuje až ve stanici Evropa. V příštích sedmi dnech ji čekají zásadní testy s Jabloncem a Libercem. Přitom vážně hrozilo, že v rozhodujících chvílích ročníku se Hradec Králové bude muset obejít bez kapitána. Černočerný scénář je ale zahozený v koši. Vladimír Darida začal trénovat s týmem. Program nadstavby Chance Ligy>>>

V pondělí byl v Hradci Králové slunečný den, všude klid, pohoda. V Malšovické aréně však panovala výrazná nervozita. Klíčový muž týmu útočícího na evropské poháry byl ten den v péči doktorů. V posledních týdnech si Vladimír Darida, autor deseti sezonních tref, stěžoval na bolest v noze. Před nedělním zápasem s Plzní (1:3) proto došlo k rozhodnutí nechat kapitána doma, neriskovat zhoršení stavu a podrobit se detailní prohlídce. Nešlo o banalitu, v Hradci se obávali možné zlomeniny...

Pokud by rentgen odhalil vážný problém, pro pětatřicetiletého kreativního záložníka by skončila sezona a rozplynul by se sen o účasti na mistrovství světa. A Hradci by se výrazně zkomplikovala cesta do Evropy, kam může doputovat znovu po jednatřiceti letech.

Zprávy od doktorů naštěstí dorazily dobré. K přerušení kosti nedošlo. Darida se v úterý připojil k týmu a měl by být připravený na nedělní důležitý zápas v Jablonci.

Z noviny měl jistě radost i reprezentační trenér Miroslav Koubek. Zákulisím se nese zvěst o jistotě Daridovy nominace na šampionát. Byť v březnové baráži, kvůli které se do mužstva po pěti letech vrátil, herně neexceloval, kouč si jeho vliv na tým nemohl vynachválit. Proto s ním podle informací deníku Sport a webu iSport počítá i pro americko-mexické dobrodružství.

Ostatně, v Hradci se na kapitánův měsíční pobyt za Atlantikem dopředu připravují. Na pondělní vyprodané Lize na pivu to prozradil trenér „votroků“ David Horejš. Dopředu pracují s variantou posunu začátku herního soustředění (asi v Turecku), aby Darida byl po návratu ze světového mistrovství a nezbytné dovolené s mužstvem na důležité dny letní přípravy. Pokud by však národní tým na turnaji válel a dostal se do čtvrtfinále (hraje se 9.-11. července), měl by Horejš smůlu. Soustředění by bylo bez Daridy.

V Hradci jsou evidentně připravení na všechny varianty. Stejně tak, co by se dělo s kádrem v případě postupu do evropských pohárů. „Včera jsem mluvil s jedním z majitelů klubu Ondřejem Tomkem. Shodli jsme se, že pokud to zvládneme, musíme kádr rozšířit a zkvalitnit. Máme vytipovaných devět hráčů,“ přiznal hradecký trenér během Ligy na pivu.

Web iSport v minulých dnech přinesl informace o zájmu o Toma Slončíka, Daniela Vašulína, Dennyho Samka a Luky Kulenoviče.

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

