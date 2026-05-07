Bolest je součást cesty, říká kapitán Zlína Jugas. Svůj „život“ má v batohu
Leží, trpí bolestí, po ruce má batoh s pitím. Návrat Jakuba Jugase (34) do Zlína se smrskl na jarních osm zápasů. Nyní bude kapitán týmu dlouho mimo hru, zhruba devět měsíců. Po úrazu z utkání s Jabloncem podstoupil v Ostravě operaci zkříženého vazu v pravém koleni. „Vrátím se, motivaci mám,“ ujišťuje stoper v rozhovoru pro deník Sport a isport.cz.
Původně to vypadalo, že ho čeká pouze operace menisku. Nakonec ale lékaři odhalili vážnější problém. Už je jisté, že zlínský obránce Jakub Jugas nestihne podzimní část nové sezony. Pokud to půjde dobře, bude fit těsně před startem jara 2027.
Nevypadáte úplně sklesle, což je fajn.
„Nedávno jsem nad tím přemýšlel… Jsou lidé, včetně dětí, s vážnější diagnózou. Můj problém se dá vyléčit. Z hlediska fotbalu je to jedno z nejhorších zranění s dlouhou dobou léčby, ale z lidského pohledu je to jenom šrám. Věřím, že se po vyléčení vrátím zpátky na hřiště.“
Původně to nevypadalo tak vážně, že?
„Nebylo jasno, jestli se bude operovat všechno naráz. Po konzultaci s operatérem se rozhodlo, že se udělá křižák s meniskem zároveň. Jsem dva týdny po operaci, a co se týká bolesti, je to nepříjemné. Hráči, kteří si tím prošli, ví, o čem mluvím. Je to součást cesty k návratu. Konzultoval jsem to i s panem Krejčím ze Slavie, ale nakonec jsme se rozhodli pro Ostravu a pana doktora Mohylu. Bylo to lepší ohledně logistiky.“
Jakmile se budete vracet do plného tréninku, bude vám zbývat posledních pár měsíců smlouvy. Jak vidíte vaši budoucnost?