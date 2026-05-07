Předplatné

Bolest je součást cesty, říká kapitán Zlína Jugas. Svůj „život“ má v batohu

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Dukla 2:1. Domácí se díky výhře vyhnou přímému sestupu • Zdroj: iSport.tv
Obránce Zlína Jakub Jugas
Trenér Zlína Bronislav Červenka
Fotbalisté Zlína na začátku nadstavby doma porazili Duklu 2:1
Zlínský útočník Tomáš Poznar
Fotbalisté Zlína se radují z branky proti Dukle
Cletus Nombil ze Zlína a Rajmund Mikuš z Dukly v souboji
13
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Leží, trpí bolestí, po ruce má batoh s pitím. Návrat Jakuba Jugase (34) do Zlína se smrskl na jarních osm zápasů. Nyní bude kapitán týmu dlouho mimo hru, zhruba devět měsíců. Po úrazu z utkání s Jabloncem podstoupil v Ostravě operaci zkříženého vazu v pravém koleni. „Vrátím se, motivaci mám,“ ujišťuje stoper v rozhovoru pro deník Sport a isport.cz.

Původně to vypadalo, že ho čeká pouze operace menisku. Nakonec ale lékaři odhalili vážnější problém. Už je jisté, že zlínský obránce Jakub Jugas nestihne podzimní část nové sezony. Pokud to půjde dobře, bude fit těsně před startem jara 2027.

Nevypadáte úplně sklesle, což je fajn.
„Nedávno jsem nad tím přemýšlel… Jsou lidé, včetně dětí, s vážnější diagnózou. Můj problém se dá vyléčit. Z hlediska fotbalu je to jedno z nejhorších zranění s dlouhou dobou léčby, ale z lidského pohledu je to jenom šrám. Věřím, že se po vyléčení vrátím zpátky na hřiště.“

Původně to nevypadalo tak vážně, že?
„Nebylo jasno, jestli se bude operovat všechno naráz. Po konzultaci s operatérem se rozhodlo, že se udělá křižák s meniskem zároveň. Jsem dva týdny po operaci, a co se týká bolesti, je to nepříjemné. Hráči, kteří si tím prošli, ví, o čem mluvím. Je to součást cesty k návratu. Konzultoval jsem to i s panem Krejčím ze Slavie, ale nakonec jsme se rozhodli pro Ostravu a pana doktora Mohylu. Bylo to lepší ohledně logistiky.“

Jakmile se budete vracet do plného tréninku, bude vám zbývat posledních pár měsíců smlouvy. Jak vidíte vaši budoucnost? 

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů