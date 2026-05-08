Bavič s nejistou budoucností: naštval Karvinou, ve Slavii to bude mít složité. Proč?
Dvaadvacetiletý stoper se solidní rychlostí, 193 centimetry i nadstandardními soubojovými vlastnostmi? S technikou a drzostí Brazilce? To zní přeci na první pohled jako terno. A jistě, Sahmkou Camara má v lize spoustu fanoušků, jeho kousky diváky baví. Ale o trochu méně už jeho spoluhráče, trenéra nebo Slavii, které guinejský obránce stále patří. V Edenu mu pšenka nejspíše nepokvete a jeho budoucnost je v mlze. Jeho situace byla i jedním z témat úterního pořadu Liga naruby ZOOM. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Ve spojení s Camarou si asi každý vzpomene na klip z prvního jarního zápasu proti Plzni. Vysoký stoper obešel tři protihráče, přeběhl půlku hřiště a nakonec efektně odcentroval přes nohu à la Ricardo Quaresma do šance. Druhá mince příběhu? Karviná prohrála 0:2. Kdyby byl host ze Slavie ve zmíněném utkání viníkem u nějaké z inkasovaných branek, šlo by o perfektní metaforu pro jeho sezonu. Diváky baví svou technickou nadstavbou, ale trenéry nebaví zodpovědností dozadu.
Deník Sport podrobil analýze všech 53 inkasovaných branek Karviné a výsledkem je zdrcující zjištění, že Camara se podílel na patnácti z nich. Ve třech případech byl součástí kolektivního defenzivního problému, ve dvanácti ho (subjektivně) lze označit za protagonistu. Že byl u téměř čtvrtiny gólů, které parta Marka Jarolíma v sezoně dostala, není dobrá vizitka. Jde o podběhnuté centry, ztráty míče, prohrané sprinterské souboje a často až do očí bijící lehkovážnost ve vlastním vápně. Jako kdyby měl Afričan oči jen pro balon, přemýšlel, co s ním udělá za kousky, až ho získá, a úplně zapomněl, že se za ním pohybuje soupeř.
Přitom pohled čistě na data by donutil zpozornět každého analytika. Camara podstupuje nejvíce úspěšných defenzivních soubojů v lize, má velmi dobrou distribuci přihrávek a dominuje i v progresi balonu směr k soupeřově bráně. Při bližším pohledu je ale jasné, že není všechno zlato, co se třpytí.
Riskantní styl hry a defenzivní lapsusy jsou jednou věcí, ale už přes rok se karvinským zákulisím proslýchá o složité povaze mohutného stopera. Je náladový, ví o sobě, že je technicky na výši a dává to ostatním najevo. Gestikulace a řeč těla vůči spoluhráčům i trenérům často není v pořádku. Zabere jen, když o něco jde (semifinále poháru s Baníkem), jinak jeho přístup není ideální (viz poslední dva zápasy s Mladou Boleslaví a Pardubicemi). Vše dospělo do momentu, kdy i známý kliďas Jarolím svého svěřence veřejně sepsul.
„Sáhli jsme ke střídání, bylo to fakt neakceptovatelné. Zápasy rozhodují základní věci, nadstavba je vždycky až to druhé. Když budete mít auto s hrozným motorem, hroznou karoserií, ale budete mít krásná kola, taky na něm moc neujedete,“ vystihl naprosto přesně. I Martin Hyský, který si s dvaadvacetiletým hračičkou zřejmě rozuměl více, někdy ztratil slovo o jeho přístupu.
Pokud dostane šanci, odehraje Camara v neděli zřejmě své poslední ligové utkání za Karvinou, pak se vrátí do Slavie. Jeho budoucnost? Naprosto ve hvězdách. V první řadě je třeba si připomenout postoj úřadujících mistrů. Podobně jako dříve u brazilského Eduarda Santose nevidí v hráči ochotu omezit vzadu risk a bránit jeden na jednoho. Rovněž panují otazníky nad jeho akcelerací. A samozřejmě i složitá povaha...
Zájem v lize není
Na druhou stranu je třeba zmínit, že na zimním soustředění podle informací Sportu údajně Camara překvapil. V utkání s Basilejí (3:4) ho trenéři zkusili v záloze. Nepřesvědčil a navrch udělal penaltu, za což dostal po konci zápasu hodně ošklivý fén. K údivu všech se neurazil, ještě víc přidal v tréninku a vzal si připomínky k srdci. Ale po návratu do Karviné se začaly chyby zase kupit…
Složitou situaci kolem hráče, který do Česka dorazil vcelku z ničeho nic před rokem a půl ze švýcarského Lausanne, vhodně dokumentuje fakt, že Slavia na něj údajně neregistruje z ligy žádnou poptávku. Porovnejme to s mnohem méně výrazným Albertem Labíkem, o kterého se dost možná popere třetina ligy. Přitom v létě bude v Edenu stoperů přehršel a guinejský reprezentant by se hodil nejlépe jako protiváha v přestupovém jednání s jinými kluby. Třeba se ozve zájemce ze zahraničí.
Samozřejmě ještě stále existuje maličká šance, že ve specifické letní přípravě, kdy Jindřich Trpišovský rád využije každého dostupného hráče, ohromí Camara natolik, aby dostal ve Slavii šanci. Ale otazníky kolem něj už budou asi vždy.
Sahmkou Camara v sezoně 2025/26
(ve srovnání se 78 stopery s 900+ odehranými minutami)
Zápasy: 28
Minuty: 2593
Defenzivní souboje: 8,4 (1. v lize)
Úspěšnost v defenzivních soubojích: 77 % (8.)
Vzdušné souboje: 5,6 (12.)
Úspěšnost ve vzdušných soubojích: 57,1 % (24.)
Vystižené přihrávky (v poměru držení míče): 7 (34.)
xG: 0,02 (56.)
Střely: 0,14 (68.)
xA: 0,03 (22.)
Driblinky: 0,7 (17.)
Ofenzivní souboje: 3,9 (7.)
Progresivní běhy: 1,3 (11.)
Přihrávky: 45,5 (14.)
Úspěšnost přihrávek: 87,5 % (11.)