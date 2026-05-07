Footcast Preview: Derby, které může rozhodnout o titulu. Nadstavba nabírá tempo
Česká Chance Liga jde do dalšího kola nadstavby a napětí dál roste. Každý bod má obrovskou váhu a tentokrát je vše zastíněno jedním zápasem – derby mezi Slavií a Spartou. Ve hře ale není jen titul, důležité souboje se odehrají i ve skupině o umístění a o záchranu. Footcast Preview je zpět, aby vás provedl víkendem, který může znovu přepsat tabulku. Dnes se můžete těšit na kolegy z Oneplay Sport Jakuba Podaného, Davida Sobiška a Davida Nyče.
SK Slavia Praha – AC Sparta Praha: 317. derby o všechno
Zápas, který může definovat a rozhodnout celou sezonu. Slavia i Sparta jdou do derby s jasným cílem – vyhrát a udělat zásadní krok k titulu. Atmosféra bude extrémní a rozhodovat budou detaily. Slavia bude chtít hrát náročně a opřít se o svou organizaci a standardní situace. Sparta naopak může hrozit z rychlých přechodů a individuální kvality. V takových zápasech často rozhoduje první gól – kdo ho dá, získá obrovskou psychologickou výhodu.
FK Teplice – FC Baník Ostrava: Baník venku pod tlakem
Baník potřebuje body a venkovní zápas v Teplicích nebude jednoduchý. Domácí sice nevyhráli desetkrát za sebou, ale Baník nedává góly. V posledních šesti utkáních dal jen jediný gól. Očekává se duel plný soubojů a důrazu. Baník bude chtít být aktivní, Teplice mohou čekat na chyby a trestat. Duel, který může být hodně vyrovnaný a nervózní.
Hráč ke sledování: Lukáš Provod (Slavia Praha)
Záložník Slavie je jedním z klíčových mužů pro velké zápasy. Dokáže diktovat tempo, být nebezpečný mezi liniemi a rozhodovat v klíčových momentech. V derby může být právě jeho výkon jedním z faktorů, který převáží misky vah na stranu Slavie.
2 tipy, na co si vsadit
Jablonec - Hradec: 1
Velmi zajímavý zápas o 4. místo. Jablonec má v tabulce o 2 body víc než Votroci. Ti však mají rozsáhlou marodku a to se může projevit ve 2. poločase. Jablonec je zkušený tým a doma vyhraje.
Dukla - Slovácko: každý tým dá gól
Záchranářský souboj každým coulem. Nedávno se spolu tito soupeři utkali v Uherském Hradišti a Pražané vyhráli 2:1. Ačkoliv jde o hodně, ani jeden tým neudrží čisté konto.
Nadstavba pokračuje a tlak se stupňuje. Kdo zvládne 317. derby, kdo potvrdí roli favorita a kde se může zrodit překvapení?