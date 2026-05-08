Hybš nejen o boji s rakovinou: Čau, zdraví vás Lord Voldemort! Říct o tom synovi bylo…
Dvacátého října 2024 odehrál ligový zápas, na další trénink se dostavil až za půl roku… Matěj Hybš se potkal s černou můrou. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu varlete. Musel na operaci, podstoupil tři vyčerpávající chemoterapie. Nyní už kope do balonu. A moc dobře. V Mladé Boleslavi je členem základní sestavy, mužstvo na jaře šlape. „Fotbal mě zase baví, všechno si sedlo. A já si některé věci uvědomuju malinko víc. Třeba že je hezky a můžu na trénink,“ vypráví 33letý obránce. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Bylo těsně před Vánocemi, Matěj Hybš se s rodinou chystal na svátky za rodiči. Měli u nich strávit Štědrý den. A pod stromeček dovézt skvělou zprávu, že je zdravý. Že chemoterapie zabrala. Jenže události nabraly jiný směr. První cyklus se nepovedl. „To byl nejhorší moment. Pocit nejistoty, který vás sráží na kolena. Nevíte, co se děje, co bude, jestli tady ještě budete. To, že blijete, že je vám špatně, že se nemůžete postavit na nohy, to všechno dokážete skousnout. Ale nejistota je ze všeho nejhorší,“ popisuje psychické stavy důsledný obránce.
Nedalo se nic dělat, musel na další dvě chemoterapie. Výsledek se naštěstí už dostavil. Potvora nemoc, ten velký bacil (tak to Hybšovi vysvětlovali malému synkovi) se z těla vytratila. „Celou dobu jsem se těšil, až přijde tahle zpráva. Že ze mě všechno spadne, že bude všechno zase růžový. Ale nebylo to tak. Moc dobře vím, že rakovina se může kdykoliv vrátit,“ říká.
Mistr ligy se Spartou (2014) je sice obezřetný, ale život si zase užívá. Když netráví čas s malým Elliotem, hraje fotbal za Mladou Boleslav. Do klubu přišel v zimní pauze z Bohemians a kariérní rozhodnutí si nemůže vynachválit. „Chceme si po sezoně říct, že jsme odehráli dobrý půlrok, a do nové sezony jít se stejným nastavením,“ plánuje.
Mladá Boleslav díky Hybšovi - kvalitě na levém kraji obrany - prchla z přímého boje o záchranu. Do prostřední skupiny sice nedošplhala, přesto se jarní část bude hodnotit skvěle. Vždyť Středočeši padli jen s první Slavií.
První otázka nemůže být jiná. Jak slouží zdraví?
„Děkuju, dobře. Cítím se fajn. Od léčby už uběhla nějaká doba, jsem kontrolovaný. Nepociťuju na sobě žádné změny oproti tomu, co bylo předtím. Dělám všechno, abych byl zdravý, abych se udržoval v kondici a abych ještě mohl běhat po trávnících.“
Jak často chodíte na kontroly?
„Ze začátku to bylo častější. Zejména bezprostředně po léčbě, což je pochopitelné. Teď chodím v intervalu jednou za čtvrt roku. Odeberou mi krev, jdu na vyšetření CT. Netuším, jak dlouho to bude trvat. Jde o nějakou desetiletku. Možná i delší období. Doktoři to posuzují podle tabulek, úplné detaily neznám. Jsem jako každý jiný člověk, žiju jako ostatní, jen jsem hlídaný.“
Máte před vyšetřením velký stres z obavy, zda se rakovina nevrátila?
„Nebudu lhát, je to stres. Týden před kontrolou je na mně znát. V hlavě to mám. I když si to nechci připustit. Život běží, jak má, na dennodenní bázi řeším všední povinnosti. Ať v kariéře, nebo doma s rodinou. Pak se však blíží kontrola… V týdnu proběhnou vyšetření, do pátku čekám na výsledky. Až pak se dozvím, zda je všechno v pořádku. Není to snadné. Dosud byly všechny verdikty pozitivní. Doufám, že budou i nadále.“
Moc držím pěsti. Každý se vás jistě neustále ptá, co vaše zdraví. Nejste na tu otázku alergický?