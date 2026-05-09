Hybš o „svých“ trenérech: velký psycholog Lavička, čistý člověk Rada. První věc u Trpišovského
Matěj Hybš během kariéry prošel třeba Spartou, Libercem, Plzní, Jabloncem, Teplicemi i Bohemians. A potkal řadu výrazných trenérských osobností. Pro web iSport popsal svůj boj s rakovinou a na závěr hovořil také o významných trenérech, pod kterými hrál. „Z každého člověka si můžete něco vzít," říká třiatřicetiletý obránce.
Vítězslav Lavička / Sparta
„Velký psycholog. Mentálně se nás snažil připravit na každé utkání. To byla jeho silná stránka. Byl kliďas, ale také dokázal zvýšit hlas. Když se to výjimečně stalo, bylo to pro něj trošičku nepřirozené. Od řvaní tam byli jiní. Určitě musím zmínit velkou lidskost, charakter. Pan Lavička byl trenér, který mě obrovsky posunul. Ať on, nebo i asistent Venca Jílek. Fotbal viděl zase trochu jinak, dal mi na něj nový pohled. Naučil jsem se od pana Hřebíka, kterého jsme měli v reprezentační osmnáctce.“
Jindřich Trpišovský / Liberec
„Bohužel jsem ho zažil jen chvilku, jelikož ve chvíli mého příchodu do Liberce odešel do Slavie. První mě napadne obrovská náročnost. Okamžitě mi to naskočí. Velká náročnost na trénink, na plnění všech principů. Já tehdy přišel do Liberce, kde to mělo opravdu grády. Asi nikdy jsem takovou intenzitu nezažil. Bylo to dané i okolnostmi na Spartě, kde jsme často hráli v rytmu středa-sobota, jeli jsme anglický týdny. Moc se toho nenatrénovalo. Každopádně v Liberci to byla jízda. Vybavím si malé hry, čtyři na čtyři, pět na pět. Všechno se odehrávalo v neskutečné intenzitě, v malém časovém intervalu. Hrával s námi i asistent Houštecký. Platí to dodnes. Slavia je fyzicky našlapaný mančaft. Na tom si trenér Trpišovský vždy zakládal.“
Petr Rada / Jablonec
„Obrovsky upřímný, ale taky tvrdý trenér. Nemám rád výraz stará škola, ale už tím, že je v letech, má spoustu zkušeností. Dokáže vám říct věci naprosto na rovinu, za nic se neschovává, nad ničím nespekuluje. Fotbal nějak vidí. A když k tomu má co říct, tak to prostě řekne. Klidně do očí, což jsem si na něm obrovsky cenil.“
Zdenko Frťala / Jablonec, Teplice
„Tak trochu mentální kouč. Zároveň taky velice náročný. Zejména na kvalitní defenzivu, dobrou organizaci. Má rád motivační videa, často nám je v Teplicích pouštěl. Když k vám mluví, má v očích něco, co vás motivuje. Něco, co vás úplně odrovná. My se potkali už v Jablonci. Potom mě chtěl do Teplic. Zažil jsem pod ním výborné roky. Troufnu si říct, že máme velmi dobrý vztah.“
Jaroslav Veselý / Bohemians
„Strašně moc si cením toho, jak mi pomohl. V těžkých chvílích za mnou stál. Vzpomínky na něj možná budou malinko poskvrněné tím, že jsem z Bohemky musel odejít, jelikož jsem pod ním nehrál. Nemám mu to za zlé. Kdykoliv se vidíme, vždycky si plácneme, obejmeme se. Hodně si zakládá na pracovitosti, na komunikaci s hráči, chce mít pořádek v kabině. Aby každý věděl, na čem je.“