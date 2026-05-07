Vlkanova o Bořilovi na hřišti: Postrkáme se a řveme na sebe. Mám rád, když tam je
Jaké je to být s Janem Bořilem na hřišti? O zkušenosti s kapitánem Slavie hovořil Adam Vlkanova při úterní akci Liga na pivu v Hradci Králové. Záložník Východočechů si umí střety s jedním z nejzkušenějších ligových fotbalistů užít. „Mám rád, když tam někdo takový je,“ řekl.
Při dubnovém vítězství Hradce nad Slavií musel Bořil kvůli výbuchu emocí vůči sudímu po červené kartě odejít z hřiště ještě před závěrečným hvizdem a od disciplinární komise dostal za svůj výstup sedmizápasový trest.
Ačkoliv na hřišti to vřelo, uvnitř stadionu už byl poté klid. Žádný další konflikt s Bořilem po první ligové porážce Slavie v této sezoně. „Nic takového jsem nevnímal. Spoluhráči ho spíš trochu uklidnili a odvedli ho, věděli, že už to bylo přes čáru,“ popsal Vlkanova na setkání s tvůrci podcastu Liga naruby.
Možná překvapí, že střety s emotivním kapitánem Slavie má vlastně v oblibě. „Vždycky se s ním v zápase trochu postrkám a trošku ho vyhecuju. Nechá se rychle vtáhnout do zápasu. Baví mě to. Poslední dva zápasy jsme se vždycky nějak strkali a řvali na sebe. Mám rád, když tam někdo takový je…“
Co konkrétně zní mezi hráči? Kromě Bořila Vlkanova vzpomněl také na Kaana Kairinena ze Sparty a rozebral princip svého „trashtalku.“ „To vždycky vyplyne ze situace, ale snažím se jim něco říkat, trochu víc do nich zajet, abych je rozhodil. Ale vím, kde je hranice, abych já karty neměl a oni je dostali. V tomhle mě to baví.“
I když Bořil a také kanonýr Tomáš Chorý jsou terčem kritiky, pro hradeckého trenéra Davida Horejše mají vysokou hodnotu. „To jsou hráči, které jako trenér chceš. Udělají maximum pro tým, s hodnýma nic nevyhraješ. Dokážou strhnout ostatní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46