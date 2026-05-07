Derby píská potřetí v kariéře Rouček. U videa bude rozhodčí, který vyloučil Chorého
Sobotní šlágr 2. kola nadstavbové části Chance Ligy mezi fotbalisty Slavie a Sparty, v němž se může rozhodnout o titulu, bude jako hlavní rozhodčí řídit Karel Rouček. Devětadvacetiletý arbitr dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost potřetí v kariéře, z toho podruhé v nejvyšší soutěži. V roli videorozhodčího bude Marek Radina, který nedávno vyloučil v Edenu slávistu Tomáše Chorého za údajné plivnutí směrem k protihráči.
Rouček je čtvrtým nejnasazovanějším rozhodčím v ligové sezoně, v tomto ročníku nejvyšší soutěže jako hlavní dosud odřídil 22 zápasů. Patří k sudím, kteří hru spíše pouštějí a nechávají plynout. Neuděluje ani příliš trestů - na jedno utkání má průměrně čtyři žluté karty a pouze 0,1 červené karty. To je z rozhodčích s vyšším počtem odřízených duelů spolu s Lukášem Nehasilem nejméně z ligy.
Rouček dosud v roli hlavního sudího řídil derby rivalů dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Předloni v únoru byl u toho, když Letenští ve čtvrtfinále domácího poháru vyhráli na Slavii 3:2 po prodloužení.
Vloni v březnu pak poprvé rozhodoval derby v lize. Na Letné po zásahu od videa vyloučil v 27. minutě hostujícího Mojmíra Chytila za kopnutí do hlavy gólmana Petera Vindahla a Sparta v přesilovce zvítězila 2:0.
Při podzimním derby a říjnové remíze 1:1 byl u videa a chyboval. Komise rozhodčích mu vytkla, že ve 34. minutě neupozornil hlavního Jana Všetečku na faul sparťana Patrika Vydry na Ivana Schranze, za který mělo následovat vyloučení. Domácí hráč už přitom měl v té chvíli na kontě žlutou kartu.
Roučkovi, jenž dosud v lize jako hlavní sudí odřídil 75 zápasů, budou v sobotu asistovat Matěj Vlček a Kamil Hájek, čtvrtým rozhodčím bude Ondřej Berka. U videa bude dvojice Radina, Lukáš Machač.
Radina řídil v Edenu 12. dubna jiný šlágr mezi Slavií a Plzní (0:0). V 89. minutě po zásahu od videa vyloučil domácího Chorého za údajné plivnutí směrem k hostujícímu Sampsonu Dwehovi. Slávistický útočník dostal nakonec pouze jednozápasový trest, neboť disciplinární komise úmyslný prohřešek neshledala.
Sobotní derby může definitivně rozhodnout o mistrovi. Lídr tabulky Slavia má před Spartou náskok osmi bodů a pokud rivala z Letné porazí, bude moci s předstihem slavit obhajobu titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46