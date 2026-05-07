Předplatné

Derby píská potřetí v kariéře Rouček. U videa bude rozhodčí, který vyloučil Chorého

Rozhodčí Karel Rouček
Rozhodčí Karel RoučekZdroj: M. Beránek (Sport)
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Sudí Karel Rouček uděluje žlutou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Sudí Karel Rouček vyloučil Johna Mercada
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
Rozhodčí Karel Rouček v duelu Sparty s Karvinou
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Sobotní šlágr 2. kola nadstavbové části Chance Ligy mezi fotbalisty Slavie a Sparty, v němž se může rozhodnout o titulu, bude jako hlavní rozhodčí řídit Karel Rouček. Devětadvacetiletý arbitr dostal pražské derby jako hlavní sudí na starost potřetí v kariéře, z toho podruhé v nejvyšší soutěži. V roli videorozhodčího bude Marek Radina, který nedávno vyloučil v Edenu slávistu Tomáše Chorého za údajné plivnutí směrem k protihráči. Program nadstavby Chance Ligy>>>

Rouček je čtvrtým nejnasazovanějším rozhodčím v ligové sezoně, v tomto ročníku nejvyšší soutěže jako hlavní dosud odřídil 22 zápasů. Patří k sudím, kteří hru spíše pouštějí a nechávají plynout. Neuděluje ani příliš trestů - na jedno utkání má průměrně čtyři žluté karty a pouze 0,1 červené karty. To je z rozhodčích s vyšším počtem odřízených duelů spolu s Lukášem Nehasilem nejméně z ligy.

Rouček dosud v roli hlavního sudího řídil derby rivalů dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Předloni v únoru byl u toho, když Letenští ve čtvrtfinále domácího poháru vyhráli na Slavii 3:2 po prodloužení.

Vloni v březnu pak poprvé rozhodoval derby v lize. Na Letné po zásahu od videa vyloučil v 27. minutě hostujícího Mojmíra Chytila za kopnutí do hlavy gólmana Petera Vindahla a Sparta v přesilovce zvítězila 2:0.

Při podzimním derby a říjnové remíze 1:1 byl u videa a chyboval. Komise rozhodčích mu vytkla, že ve 34. minutě neupozornil hlavního Jana Všetečku na faul sparťana Patrika Vydry na Ivana Schranze, za který mělo následovat vyloučení. Domácí hráč už přitom měl v té chvíli na kontě žlutou kartu.

Roučkovi, jenž dosud v lize jako hlavní sudí odřídil 75 zápasů, budou v sobotu asistovat Matěj Vlček a Kamil Hájek, čtvrtým rozhodčím bude Ondřej Berka. U videa bude dvojice Radina, Lukáš Machač.

Radina řídil v Edenu 12. dubna jiný šlágr mezi Slavií a Plzní (0:0). V 89. minutě po zásahu od videa vyloučil domácího Chorého za údajné plivnutí směrem k hostujícímu Sampsonu Dwehovi. Slávistický útočník dostal nakonec pouze jednozápasový trest, neboť disciplinární komise úmyslný prohřešek neshledala.

Sobotní derby může definitivně rozhodnout o mistrovi. Lídr tabulky Slavia má před Spartou náskok osmi bodů a pokud rivala z Letné porazí, bude moci s předstihem slavit obhajobu titulu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    Vstoupit do diskuze (11)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů