Vysoká pokuta pro Bohemians za zápas se Spartou! Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Komise to uvedla v komuniké po dnešním zasedání. Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků. Disciplinárka zároveň zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy libereckého Petra Hodouše. Na zasedání v příštím týdnu bude Moses potrestán, sobotní derby proti Spartě ale může hrát.
„Klokani“ v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, pořadatelsky však zápas nezvládli. Velká pokuta se jim sečetla za pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vstup neoprávněných osob na hřiště.
„Kotel“ fanoušků domácího klubu z míst za brankou dokonce součástkou z vystřelovací pyrotechniky trefil gólmana vlastního týmu Tomáše Frühwalda, což po utkání kritizoval i trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Disciplinární komise dlouhodobě upozorňuje, že používání vystřelovací pyrotechniky v ochozech stadionů představuje mimořádně závažné bezpečnostní riziko. „Jde o jednání, které může přímo ohrozit zdraví fanoušků, hráčů, členů realizačních týmů i dalších osob přítomných na stadionu. V utkání Bohemians proti Spartě se tato obava bohužel naplno potvrdila. Přestože domácí klub zajišťoval vstupní kontroly, došlo k pronesení značného množství pyrotechniky do prostoru stadionu a k jejímu následnému masivnímu použití v průběhu samotné hry,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Výsledkem bylo nejen přerušení utkání. „Šlo především o bezprostřední ohrožení osob na hrací ploše. Za mimořádně alarmující považujeme skutečnost, že součástka z odpalovacího zařízení zasáhla dokonce domácího brankáře,“ řekl Matzner.
Moses dostane trest příští týden
Moses v ligovém zápase nadstavbové skupiny o titul v Liberci v souboji o vysoký míč nechtěně zlomil Hodoušovi čelist. Hráč Slovanu upadl do krátkého bezvědomí, sudí Jakub Wulkan však překvapivě neposoudil zákrok ani jako faul. Podle komise rozhodčích měl zasáhnout videorozhodčí a hráč Slavie měl za svůj zákrok dostat červenou kartu. Lídr tabulky zvítězil 2:1.
Disciplinární komise zahájila s Mosesem řízení za surovou hru. Její předseda Jiří Matzner upozornil, že nejde o běžný nástroj k přezkoumávání všech sporných situací, ale o postup, který je jasně vymezen disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise. „Takový postup připadá v úvahu pouze tehdy, pokud došlo k administrativnímu pochybení rozhodčího, pokud rozhodčí daný přečin v utkání neviděl, nebo pokud má disciplinární přečin závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby,“ uvedl Matzner.
Právě poslední z uvedených podmínek byla v případě Mosesova zákroku naplněna. „Podle doložené lékařské zprávy utrpěl hráč Liberce po úderu loktem zlomeninu spodní čelisti. Přestože záložník Slavie za tento zákrok nebyl v samotném utkání vyloučen, komise rozhodčích vyhodnotila, že se jednalo o přestupek, za který měl Moses obdržet červenou kartu,“ poukázal předseda.
S ohledem na kombinaci těchto skutečností komise zahájila s Mosesem disciplinární řízení. O výši trestu by měla rozhodnout v příštím týdnu. „Vzhledem k tomu, že hráč nebyl v utkání vyloučen, může do rozhodnutí nadále nastupovat v soutěžních zápasech,“ řekl Matzner.
Se sparťanem Sivertem Mannsverkem, který ostře fauloval jabloneckého Filipa Zorvana, komise disciplinární řízení zahájit nemohla. „I v jeho případě komise rozhodčích označila zákrok za přestupek na vyloučení, ač v samotném zápase dostal pouze žlutou kartu. Nebyla však naplněna žádná z podmínek stanovených disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise pro dodatečné zahájení řízení. Disciplinární komise proto nemá pravomoc tento případ otevřít, a to bez ohledu na následné odborné posouzení komise rozhodčích,“ uvedl Matzner.
Další sparťan Lewis Azaka v závěru zápasu s Jabloncem červenou kartu dostal a nezahraje si dva soutěžní zápasy. Stop na jedno utkání mají Augustin Drakpe (Liberec), Eduard Sobol (Jablonec), Amar Memič (Plzeň), Michael Krmenčík (Slovácko), Matěj Chaluš (Ostrava) a Roman Macek (Mladá Boleslav).