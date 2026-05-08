Co bude s Bořilem? Zákulisí zamotané situace, kapitán a Slavia na křižovatce
Po sezoně končí Janu Bořilovi kontrakt se Slavií. Po nadstavbové části si měl kapitán sednout s Jaroslavem Tvrdíkem a společně probrat, co dál. Buď se domluvit na prodloužení pracovního úvazku, nebo se přesunout do struktur klubu. V ideálním případě rozšířit realizační tým Jindřicha Trpišovského. Jenže po výbuchu v Hradci Králové a sedmizápasovém trestu jsou obě možnosti dost na vodě. Nejužší vedení je na pětinásobného ligového šampiona nakrklé. Deník Sport a web iSport.cz popisuje zákulisí specifické situace. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Nalajnované to bylo takto: když několikrát operované koleno bude držet a on bude stále cítit zápal, rád by pokračoval v kariéře. Zřejmě už jen na rok. V opačném případě řekne sbohem a se Slavií se domluví na jiné pozici.
„Určitě bych rád zůstal u A týmu. Uvidíme, v jaké roli, ale líbilo by se mi být asistentem trenéra. Plánů a projektů ve Slavii je hodně. Záleží, jak se dohodneme. Pro mě je důležité, že všichni chtějí, abych ve Slavii zůstal. Pak už je to na mně,“ vyprávěl Jan Bořil během zimního soustředění v Marbelle v rozhovoru pro deník Sport.
Několikrát zopakoval, že se vše rozhodne po sezoně. Nehledě na případný zisk mistrovského titulu, ke kterému má Slavia blízko. Stačí v sobotu večer porazit Spartu. I kdyby se to nepovedlo, sešívaní velmi pravděpodobně do cíle dojdou. Bořil tak získá šesté ligové zlato. Šest titulů v sešívaném dresu. V klubové historii bude mít status legendy.
Jenže věci budoucí výrazně zkomplikoval úlet v Hradci Králové. Ke konci zápasu Bořilovi vysadila hlava. Nepříčetně řval na rozhodčího Dalibora Černého, protihráče Filipa Čiháka, vyhrožoval jim, v amoku dostal červenou kartu a od disciplinární komise obdržel tvrdý sedmizápasový distanc.
Ve Slavii, i kvůli předchozímu excesu Tomáše Chorého ze zápasu s Plzní, bylo veliké dusno.