Experti před derby: Bude to válka, ne pohledný fotbal. Oslaví Slavia titul?
Chance Liga jde do finále, už v sobotu večer se může předávat koruna pro nové mistry. O to pikantnější je, že si definitivní jistotu prvního místa může Slavia zajistit v domácím derby proti Spartě. Jestli se tak skutečně stane, na tom se oslovení experti a bývalí hráči obou týmů neshodli. V jednom ale mají celkem jasno: v Edenu mnoho fotbalové krásy k vidění nebude. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Experti odpovídali na dvě otázky:
1. Oslaví Slavia po derby titul?
2. Očekáváte válku, nebo zajímavý fotbal?
Dušan Uhrin mladší, trenér
1. Tipuji remízu
„Derby mohou být všelijaká, ale tipuji remízu. Slavia nebude chtít udělat chybu, snažit se hrát nátlakově, Spartu presovat tak, aby dělala chyby. Taky se mi moc nelíbí, jak se Sparta prezentuje venku, hlavně její obrana. Slavia nejspíš bude mít navrch v útočné fázi, hraje stylem, který Spartě v poslední době moc nevyhovuje, hlavně svým důrazem. Kombinačně je Sparta silná, ale hlavně v zápasech doma, venku mě nikdy úplně nepřesvědčila.“
2. Priskeho kritika nebyla vhodná
„Pevně doufám, že se bude na co dívat, což se poslední dobou moc nedělo. Trenér Priske kritizoval před derby Slavii za to, jak se prezentuje. Slavia ale je pořád s náskokem první. Kritika z druhé strany nebyla v takovém případě úplně vhodná, není moc co kritizovat. Slavia určitě udělá všechno pro to, aby ke kombinačnímu fotbalu nedošlo, v tvrdosti má navrch. Bude to vyhecované, souboj odlišných stylů, já se na to těším.“
Stanislav Levý, expert Sportu
1. Minimálně se přiblíží
„Jsem přesvědčený, že Slavia derby neprohraje. Minimálně se přiblíží k titulu, to je pro mě jasná záležitost. Je tam víc faktorů. Slavia hraje doma, první kolo odstartovala výhrou v Liberci, kde se nehraje jednoduše. Sparta zvládla Jablonec, ale má relativně hodně zraněných, to může hrát také roli. I kdyby Slavia prohrála, titul už jí nikdo nevezme – tři kola před koncem by měla náskok pět bodů. Asi by chtěla slavit doma, ale nemusí hrát nutně na výhru. Přistoupí k tomu především pragmaticky.“
2. Sparta musí být připravena na agresivitu
„Bohužel neočekávám nic jiného, než v minulých letech a nevěřím, že se bude hrát pohledný fotbal. Slavia na soupeře vyrukuje přesně s tím, co jí je vlastní: osobní souboje, standardní situace. Sparta těžko donutí Slavii hrát její způsob fotbalu, spíš to bude naopak. Pokud do toho Sparta nedá nadstavbu v podobě úspěšnosti v osobních soubojích a nebude připravená na agresivní hru, bude mít velký problém. To se ukázalo třeba naposledy na Bohemce.“
Jiří Saňák, asistent trenéra FC Zbrojovka Brno
1. Třaskavý zápas pro Slavii
„Ačkoli si to v principu napínavosti nadstavby nepřeju, myslím si, že Slavia bude slavit mistrovský titul. Doma to dotáhne. Mám pocit, že to bude natěsno, ale hráče požene zaplněný Eden. Bude to hodně třaskavý zápas a s fanoušky v zádech poslední krok tým Jindřicha Trpišovského zvládne.“
2. Emocí bude méně
„Vždycky naivně čekám, že to nebude soubojová válka, ale bohužel poslední zápasy obou týmů mě nevedou k přesvědčení, že by to zrovna v derby mělo být jinak. Na druhou stranu si myslím, že doba, kdy se pod krkem chytil Bóřa s Krejdou už je pryč. Bude to tentokrát o méně emocích než dříve. Samozřejmě to bude taktická bitva, na kterou jsem sám hodně zvědavý. Zajímá mě, jakým způsobem na sebe týmy nastoupí.“
David Kobylík, trenér a expert Sportu
1. Rozhodnou standardky
„Slavia je doma hodně silná, takže vyhraje a oslaví titul. Sparta jí to samozřejmě bude chtít znepříjemnit, ale Slavia ji přetlačí. Klidně bych si tipnul, že domácí rozhodnou ze standardních situací prostřednictvím vysokých a důrazných hráčů, především přes Tomáše Chorého.“
2. Uvidíme dobrý zápas
„Podle mě to tentokrát nebude až taková válka. Liga je rozhodnutá, oba mančafty půjdou vyhrát, takže bychom konečně mohli vidět fotbal místo války. A hlavně si myslím, že už to postrádá napětí. O to víc se budou chtít obě mužstva předvést veřejnosti ve fotbalovém světle. Chci věřit tomu, že uvidíme opravdu dobrý zápas. Ale ruku do ohně bych za to nedal...“ (úsměv)
Jaroslav Černý, bývalý záložník Slavie
1. Bylo by to sladké
„Já doufám, že ano. Na domácím stadionu si to před vlastními fanoušky nenechá utéct a bude slavit. Urvat to přímo v derby by bylo hodně sladké. Sparta nám to naopak nebude chtít dopřát, takže to bude vyhecovaný zápas. Rozhodnout může každá maličkost. Půjde o to, jestli hráči udrží nervy na uzdě, což byl u Slavie v posledních kolech trochu problém. Kdybych si měl tipnout, tak rozhodnou standardní situace a Slavia vyhraje 2:1.“
2. Priskeho výkřik do tmy
„Spíš válku. O fotbale to moc nebude. Slavia poslední dobou nehraje v úplné pohodě. V posledním kole sice vyhráli, ale výkony nejsou úplně dobré. Přispět k tomu může i kritika trenéra Priskeho na hru Slavie. Zrovna on ale nemá moc co říkat a měl by si nejdřív zamést před vlastním prahem. Sparta za poslední sezónu také nepředvedla moc hezkých zápasů a trápila se víc než Slavia. Tohle byl spíš výkřik do tmy.“
Martin Frýdek, bývalý záložník Sparty
1. Musíte bojovat do konce
„Věřím, že ne. Žádný sparťan se určitě nechce dívat na to, jak váš největší konkurent slaví titul přímo před vámi v Edenu. Derby je vždy vyhecované a nikdo jim to nedá zadarmo. Klíčové bude zachovat chladnou hlavu. Komu se to povede, ten uspěje. Každé derby je vyhrocené, takže to určitě bude jiskřit a výhodu bude mít tým, který ukočíruje emoce. Je škoda, že Sparta ztratila proti Bohemians, pak by byla Slavia pod větším tlakem, ale musíte bojovat do poslední chvíle.“
2. Řežba mi vadí
„Kolik derby z posledních let přineslo hezký fotbal? Většinou je to jen řezba, nadávání si mezi lavičkami a strkanice. Já očekávám určitě boj a musím říct, že mi to vadí. Jdu na fotbal, abych viděl hezké technické věci, pěknou uličku do šance a góly. Pak se ale kolikrát stane, že si týmy za celý zápas vypracují jednu pořádnou šanci a místo toho se to pokope a hráči létají vzduchem. Důraz k tomu patří, ale i do něj se dá zapracovat větší fotbalovost.“
Jan Jeřábek, bývalý kapitán Pardubic
1. Slavia to zvládne
„Věřím Slavii, že to doma zvládne a bude mít po víkendu titul. Zápas nebude moc koukatelný, ale rozhodne ho náš bývalý spoluhráč z Pardubic Mojma Chytil.“
2. Moc hezký fotbal to nebude
„Mám spíš takové tušení, že to bude hodně taktická bitva. Slavia bude hrát účelně, ale hlavně si myslím, že je poučená z předchozích zápasů, kdy byli nedisciplinovaní. Budou se snažit udržet nervy, uhrát to na nějaký šťastný gól. Sparta hlavně nebude chtít prohrát, proto si myslím, že to moc hezký fotbal nebude.“