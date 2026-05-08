Pravděpodobné sestavy: Sparta do derby s Enemem, Rrahmani na křídle? Plzeň bez Memiče

Jak budou o víkendu v Chance Lize vypadat sestavy?
Chance Liga vrcholí, o víkendu je na programu druhé kolo nadstavby. Nejsledovanější zápas se hraje v sobotu večer v Edenu, Slavia hostí Spartu, a pokud pražské derby zvládne vítězně, může rozjet mistrovské oslavy. Jaké úvodní jedenáctky nasadí Jindřich Trpišovský a Brian Priske?

  • Od začátku sezony 2023/24 padlo mezi Boleslaví a Zlínem 28 branek ve čtyřech zápasech. Průměr sedmi branek na utkání je nejvyšší v top 10 evropských ligách.
  • Tomáš Poznar má formu, gól nebo asistenci zaznamenal v posledních čtyřech ligových utkáních. Boleslav je pro něj oblíbeným soupeřem, dal ji v kariéře pět branek.

  • Pouze proti Bohemians (6 bodů) měli Severočeši v základní části lepší bilanci než s Baníkem (4 body). Navíc doma inkasují jen 0,58 gólu na zápas.
  • Ostravané si v prvním zápase po koučem Dvorníkem počínali oproti svému průměru negativně v počtu střel (7, průměr 12) i očekávaných gólů (0,6, průměr 1,2).

  • Dukla zatím v dosavadních dvou vzájemných utkáních Slovácko porazila 2:1 a 1:0. Góly v zápasech vstřelili Černák, Hašek a Mikuš.
  • Slovácko umí v nadstavbové skupině o udržení chodit. Ve své historii v ní prohrálo jediný zápas z dosavadních jedenácti a to v Teplicích minulou sezonu.

  • Plzeň se už se Slovanem ve skupině o titul setkala historicky dvakrát, v obou případech vyhrála s celkovým skórem 6:0. Kováč s Libercem ještě Viktorii neporazil.
  • Liberec vévodí lize v počtu faulů (499), žlutých karet (79) i ofsajdů (70). Nejčastěji faulují útočníci Mašek, Krollis a křídelník Soliu.

  • Slavia hraje svůj první titulový mečbol, jistotu oslav jí zajistí pouze výhra. Doma Spartu porazila v lize třikrát v řadě, pokaždé ale bez čistého konta.
  • Jan Kuchta je i přes nižší minutáž velice efektivní. Na jaře zaznamenal pět branek, což znamená, že skóruje každých 71 minut. Proti Slavii ale ještě gól nedal.

  • Domácí jsou na nejlepší vlně ve své prvoligové historii – nikdy předtím nevyhráli pět zápasů v řadě. Na jaře si po Spartě a Slavii tvoří největší počet šancí.
  • Karviná odehrála na jaře pět venkovních zápasů s bilancí 1-1-3, čtyřmi vstřelenými góly a osmi inkasovanými. Jde o třetí nejhorší venkovní formu v lize.

  • Sigmě to na jaře pálí, zažila jen jeden zápas bez vstřeleného gólu, společně se Slováckem a Slavií nejméně v lize. Gólová šňůra už trvá deset zápasů.
  • V Olomouci se Bohemce daří pravidelně dělat remízy. Z posledních deseti výjezdů brali bod šestkrát a jen jednou bezgólovou remízou.

  • V posledních třech sezonách skončily zápasy mezi čtvrtým a pátým celkem v nadstavbě dvěma výhrami hostů a jednou remízou.
  • Po Letné a Edenu je jablonecká Střelnice s bilancí 1-4-13 historicky nejméně oblíbeným stadionem Votroků. Poslední výhra se datuje k roku 1999.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň31168753:3556
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec311210944:3246

    #TýmZVRPSkóreB
    1Zlín311071439:4937
    2Ml. Boleslav318121144:5236
    3Teplice316121330:3930
    4Slovácko31591727:4624
    5Baník31581825:4523
    6Dukla314111621:4423
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

