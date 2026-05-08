Pravděpodobné sestavy: Sparta do derby s Enemem, Rrahmani na křídle? Plzeň bez Memiče
Chance Liga vrcholí, o víkendu je na programu druhé kolo nadstavby. Nejsledovanější zápas se hraje v sobotu večer v Edenu, Slavia hostí Spartu, a pokud pražské derby zvládne vítězně, může rozjet mistrovské oslavy. Jaké úvodní jedenáctky nasadí Jindřich Trpišovský a Brian Priske? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport. Získáte tím i přístup k exkluzivní slevě na televizi >>>
I v nadstavbě Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.
- Od začátku sezony 2023/24 padlo mezi Boleslaví a Zlínem 28 branek ve čtyřech zápasech. Průměr sedmi branek na utkání je nejvyšší v top 10 evropských ligách.
- Tomáš Poznar má formu, gól nebo asistenci zaznamenal v posledních čtyřech ligových utkáních. Boleslav je pro něj oblíbeným soupeřem, dal ji v kariéře pět branek.
- Pouze proti Bohemians (6 bodů) měli Severočeši v základní části lepší bilanci než s Baníkem (4 body). Navíc doma inkasují jen 0,58 gólu na zápas.
- Ostravané si v prvním zápase po koučem Dvorníkem počínali oproti svému průměru negativně v počtu střel (7, průměr 12) i očekávaných gólů (0,6, průměr 1,2).
- Dukla zatím v dosavadních dvou vzájemných utkáních Slovácko porazila 2:1 a 1:0. Góly v zápasech vstřelili Černák, Hašek a Mikuš.
- Slovácko umí v nadstavbové skupině o udržení chodit. Ve své historii v ní prohrálo jediný zápas z dosavadních jedenácti a to v Teplicích minulou sezonu.
- Plzeň se už se Slovanem ve skupině o titul setkala historicky dvakrát, v obou případech vyhrála s celkovým skórem 6:0. Kováč s Libercem ještě Viktorii neporazil.
- Liberec vévodí lize v počtu faulů (499), žlutých karet (79) i ofsajdů (70). Nejčastěji faulují útočníci Mašek, Krollis a křídelník Soliu.
- Slavia hraje svůj první titulový mečbol, jistotu oslav jí zajistí pouze výhra. Doma Spartu porazila v lize třikrát v řadě, pokaždé ale bez čistého konta.
- Jan Kuchta je i přes nižší minutáž velice efektivní. Na jaře zaznamenal pět branek, což znamená, že skóruje každých 71 minut. Proti Slavii ale ještě gól nedal.
- Domácí jsou na nejlepší vlně ve své prvoligové historii – nikdy předtím nevyhráli pět zápasů v řadě. Na jaře si po Spartě a Slavii tvoří největší počet šancí.
- Karviná odehrála na jaře pět venkovních zápasů s bilancí 1-1-3, čtyřmi vstřelenými góly a osmi inkasovanými. Jde o třetí nejhorší venkovní formu v lize.
- Sigmě to na jaře pálí, zažila jen jeden zápas bez vstřeleného gólu, společně se Slováckem a Slavií nejméně v lize. Gólová šňůra už trvá deset zápasů.
- V Olomouci se Bohemce daří pravidelně dělat remízy. Z posledních deseti výjezdů brali bod šestkrát a jen jednou bezgólovou remízou.
- V posledních třech sezonách skončily zápasy mezi čtvrtým a pátým celkem v nadstavbě dvěma výhrami hostů a jednou remízou.
- Po Letné a Edenu je jablonecká Střelnice s bilancí 1-4-13 historicky nejméně oblíbeným stadionem Votroků. Poslední výhra se datuje k roku 1999.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|31
|10
|7
|14
|39:49
|37
|2
Ml. Boleslav
|31
|8
|12
|11
|44:52
|36
|3
Teplice
|31
|6
|12
|13
|30:39
|30
|4
Slovácko
|31
|5
|9
|17
|27:46
|24
|5
Baník
|31
|5
|8
|18
|25:45
|23
|6
Dukla
|31
|4
|11
|16
|21:44
|23
- Baráž o udržení
- Sestup