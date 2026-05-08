Co dělají první mistři Trpišovského Slavie: posilovna, TOP ligy i kariéra, která rychle uvadla
V květnu 2019 se hlavní město po dvou letech znovu zbarvilo do červenobílé. Fotbalová Slavia v sezoně 2018/19 svalila konkurenci a po roční pauze usedla na český trůn. Něco ale bylo jinak. U týmu byl poprvé Jindřich Trpišovský a v mnoha koutech republiky se začalo obdivně mluvit o totálním fotbale Slavie s maximální porcí intenzity. Navíc po deseti letech v Edenu oslavili zisk prestižního double. Tahle jízda nebyla jen o titulu – byla o zrodu nové éry. Éry, která stále nekončí. Web iSport připomíná hrdiny tehdejší cesty. Jací byli Souček a spol.? A co dnes dělají?
Přemysl Kovář
- 40 let
- brankář
Čtyřikrát se radoval z vítězství v lize a třikrát v domácím poháru. Se Slavií hrál základní skupinu Ligy mistrů a čtyřikrát skupinu Evropské ligy, ze které dvakrát postoupil až do čtvrtfinále. Byť výhradně v roli náhradního gólmana. Aktivní kariéru ukončil před čtyřmi lety. Následně započal jeho dramatický funkcionářský vzestup. Byl jakýmsi koordinátorem mezi Slavií a sesterskou Vlašimí, aby se nastálo upíchl u áčka. Jako manažer, hlava sportovních operací až po současnou roli sportovního ředitele. V klubu si ho nemůžou vynachválit.
Vladimír Coufal
- 33 let
- obránce
Půl roku po příchodu Jindřicha Trpišovského do Slavie přišel z Liberce i on. Okamžitě se etabloval do základní sestavy a hned získal titul. Pak druhý, třetí… Zahrál si Ligu mistrů, slavně pomohl vyřadit Sevillu v osmifinále Evropské ligy. V roce 2020 podepsal nový čtyřletý kontrakt, ale v září vyslyšel naléhavé volání West Hamu United. V Premier League strávil dlouhých a úspěšných pět let. Momentálně je důležitým hráčem bundesligového Hoffenheimu, který útočí na příčky zajištující účast v Lize mistrů. Za pár týdnů si zahraje na mistrovství světa.
Michal Frydrych
- 36 let
- obránce
Z Hustopečí nad Bečvou se sympatický chlap vypracoval až do Baníku, následně do Slavie. Zde pomohl napíchnout zlatou žílu. V letech 2017, 2019 a 2020 získal mistrovský titul a dvakrát domácí pohár. Na defenzivního hráče vždy býval relativně produktivní. V první zlaté sezoně pomohl Slavii třemi góly a dvěma asistencemi. I v šestatřiceti letech stále nazouvá kopačky, byť na závěr kariéry si jistě nepředstavoval, že bude zachraňovat Baník.
Ondřej Kúdela
- 39 let
- obránce
Také on přišel za Trpišovským a spol. z Liberce. V prvním mistrovském ročníku odehrál dvaadvacet zápasů, vstřelil tři góly a byl důležitým členem zlaté party. Postupem času jeho role ve Slavii rostla a rostla, až se stal symbolem veleúspěšné éry. Výsostnou pozici naboural až neprokázaný rasistický incident v Ibrox Parku s Glenem Kamarou. Od UEFA dostal deset zápasů stop, přišel o šanci zahrát si na evropském mistrovství. Po odchodu ze Slavie strávil tři roky v indonéské Jakartě. Před čtyřicítkou je členem kádru druholigového Žižkova.
Jaroslav Zelený
- 33 let
- obránce
V ročníku 2018/19 byl v roli jakéhosi spolehlivého náhradníka se speciálními úkoly. Jeho podíl na titulu nebyl postaven na ohromujících statistikách, ale na jeho univerzálnosti a schopnosti naskočit do zápasu, když bylo potřeba ulevit oporám. Odehrál jen jedenáct zápasů, v součtu 700 minut. V rotaci mistrů měl však důležitou roli. Trenérským štábem byl využívaný na více pozicích. Po vydařeném angažmá v Jablonci po něm sáhla Sparta. Je v ní doteď, je blízko nominace na světový šampionát.
Tomáš Souček
- 31 let
- záložník
Jeho přínos nespočíval jen v naběhaných kilometrech a vyhraných soubojích, ale především v mentálním nastavení vítěze, čímž definoval celou Trpišovského éru. Mistrovská jízda by se bez něj nekonala. V prvním zlatém roce byl nejlepším střelcem týmu, v lize nastřádal obdivuhodných třináct branek. V roce 2020 se přesunul do West Hamu United. Podobně jako ve Slavii si vybudoval silnou pozici. U Kladivářů, kterým akutně hrozí sestup z Premier League, je šestým rokem. Nikoho by nepřekvapilo, kdyby se po ukončení ostrovní pohádky vrátil zpátky do Edenu.
Miroslav Stoch
- 36 let
- křídlo
Pokud bychom tehdejší tým trenéra Jindřicha Trpišovského přirovnali k dobře promazanému stroji, „Miňo“ byl jeho nejvýraznějším designovým prvkem. V mistrovské sezoně 2018/19 Stoch doručil čísla, která se od křídelního hráče očekávají v top ligách. V lize nastřílel 12 gólů a přidal 11 asistencí. Po konci profesionální kariéry se usadil v Praze, vychovává syna Christiana, na počátku aktuálního ročníku hrával za FK Lety v sedmé nejvyšší soutěži.
Jaromír Zmrhal
- 32 let
- záložník
Byl prototypem moderního křídla v systému Trpišovského totálního fotbalu. Měl neuvěřitelný fyzický fond – dokázal brousit lajnu nahoru a dolů celých devadesát minut. Pro defenzivu soupeře byl noční můrou ne proto, že by je pokaždé obešel kličkou, ale proto, že je neustále otravoval napadáním. V presinku měl nezastupitelnou roli. Ze Slavie odešel po druhé mistrovské sezoně do Slovanu Bratislava. Ač se to nezdá, je stále relativně mladý. V dvaatřiceti letech hraje za kyperský APOEL Limassol.
Lukáš Masopust
- 33 let
- záložník
V úvodním zlatém ročníku odkroutil jen půl roku, protože do Slavie přišel až v zimě. V dresu sešívaných debutoval 21. února 2019 v zápase Evropské ligy proti Genku, hned o čtyři dny později vstřelil první branku ve Slavii při své ligové premiéře a pomohl k výhře nad Slováckem 4:0. Ihned se stal stabilním členem základní sestavy a velkým oblíbencem Jindřicha Trpišovského. Zejména pro stabilitu výkonů a umění zahrát na více místech v sestavě. Ligu hraje stále, v třiatřiceti letech je mentorem v Liberci.
Peter Olayinka
- 30 let
- křídlo
V sezoně 2018/19 byl pro Slavii klíčovou, i když statisticky možná méně nápadnou postavou, než se stalo v následujících letech. Do Edenu přišel v červenci 2018 z belgického Gentu jako tehdy nejdražší posila v historii klubu (cca 80 milionů korun). Byl prototypem moderního křídla, rychlostně vybaveného s uměním podat nejlepší výkon v zásadních partiích sezony. Ve Slavii strávil pět sezon. Také on je stále aktivní hráč, působí v APOEL Nikósie. Před dvěma lety se celkem vážně řešil jeho slávistický comeback.
Matěj Valenta
- 26 let
- záložník
Odehrál jen jeden zápas, a v něm osm minut. Přesto má mistrovský titul. Doposud jde také o jeho jediný ligový duel za Slavii. Paradoxní je, že v zimě 2024 byl součástí jednoho z nejdiskutovanějších obchodů v historii ligy. Vedení sešívaných tehdy zatoužilo po gólmanovi Jindřichu Staňkovi, do Plzně poslalo okolo jednoho milionu eur a dva hráče – právě Matěje Valentu a také Lukáše Červa. Na západě Čech je důsledný středopolař stále.
Muris Mešanovič
- 35 let
- útočník
Do Slavie přišel přesně rok před Trpišovským a Houšteckým. Stalo se tak v zimní přestávce roku 2016, kdy dorazil z Jihlavy. Šlo o jeden z prvních důležitých přestupů „nové éry“ po vstupu čínských majitelů, rychlonohý útočník podepsal smlouvu na 3,5 roku. Po vážném zranění kolene z podzimu 2017 se jen těžko vracel do nabité sestavy, na podzim 2018 odehrál v lize jen pět zápasů, ve kterých neskóroval a přestoupil do Mladé Boleslavi. Přesto je držitelem titulu. V lize se naposledy objevil v předchozí sezoně v Dukle. Pak se vrátil do své domoviny, v Bosně a Hercegovině pracuje v manažerské agentuře Replico Sport Management.
Ibrahim Traoré
- 37 let
- záložník
Na závěr kariéry si africká ikona Slavie odskočila na roční působení do Plzně, pak elegantní záložník ve Slavii skončil. V Edenu mu byla dlouho dopředu slibovaná pozice i po kariéře, což se splnilo - nyní působí pro „sešívané“ jako skaut pro Afriku. Bydlí v Abidžanu, největším městě Pobřeží Slonoviny, a v rámci pracovních povinností doletí do Prahy, když je potřeba.
Simon Deli
- 34 let
- obránce
Před sezonou se po letech v zahraničí (Belgie, Turecko, Řecko) vrátil do Slavie, aby se s milovaným klubem rozloučil v dresu B týmu. Stihl jen sedm utkání, pak kvůli zranění ukončil na začátku roku kariéru. Ihned se ale vrhl do práce, úzce kooperuje s Ibrahimem Traorém na aktivitách klubu na africkém kontinentu. V Abidžanu, kde s rodinou bydlí, navíc založil akademii, která od léta 2025 nese název Slavia d‘ Abidjan a má partnerství s pražským klubem.
Milan Škoda
- 40 let
- útočník
Po angažmá v druholigovém béčku se před rokem rozloučil v nadstavbě před plným stadionem a vrhl se na novou kariérní kapitolu v klubu. „Na hřišti být nechci,“ zavrhl trenéřinu. Pro klub tak začal pracovat na pozici, kterou dříve zastával Přemysl Kovář – je manažer hráčů působících ve Slavii na hostování. Do toho stále hraje za partnerský klub ABC Braník, tedy pražskou A-třídu. Tam je obávaným střelcem, dává 1,5 gólu na zápas.
Petr Ševčík
- 32 let
- záložník
Do rozeběhnutého titulového vlaku naskočil v půlce sezony jako posila z Liberce a v následujících ročnících se stal důležitou součástkou Trpišovského mančaftu, byť ho často zrazovalo zdraví. Minulé jaro hostoval v Jablonci, dlouho vyhlížel přesun do zahraničí, nejlépe do Turecka či na Kypr. Přestup zhatilo zranění, v létě musel Ševčík na operaci vnitřního postranního vazu, ze které se dlouho dostával. Minulý víkend už seděl na lavičce B-týmu, po sezoně mu v Edenu končí smlouva.
Ondřej Kolář
- 31 let
- brankář
Jeho kariéra uvadla nečekaně rychlým způsobem. Následky zranění hlavy ze zápasu s Rangers začal mít problémy se zrakem. Ve Slavii tak byl nucen přestoupit až na třetí kolej, zpátky na prvoligovou úroveň mu nepomohla ani speciální zraková rehabilitace. Kolář naskočil před rokem na závěr utkání s Olomoucí, aby mu mohl být připsán čtvrtý slávistický titul, od té doby soutěžní zápas nehrál ani za B-tým, byť bývá připraven na lavičce. Smlouvu má ještě na rok, pak dost možná ukončí kariéru.
Jan Bořil
- 35 let
- obránce
Jako jediný ze „staré party“ se tuto sezonu zřejmě stane majitelem pátého titulu pod Trpišovským. Bohužel pro kapitána Slavie to nebude v zápase - jeho výbuch emocí v Hradci znamená, že sezonu skončí pod trestem. U vedení klubu si dost možná zavřel dveře k prodloužení hráčské smlouvy, vidina hraní za B-tým rovněž nevypadá reálně. U Bořila, který si prochází dlouhodobými problémy s kolenem, je tak na stole i konec kariéry a možné pokračování v klubu na jiné pozici.
Alex Král
- 27 let
- záložník
V Edenu moc času nestrávil, po půl roce se loučil s titulem a vidinou zahraničního dobrodružství. Toho si dopřává vrchovatě – Moskva, Londýn, Barcelona, Berlín... Král si zkrátka umí vybrat destinaci, byť se nikde plně neusadil. „Rád cestuju a poznávám nové věci. Je naprosto úžasné, jak se mi spojila kariéra s životem,“ pochvaloval si. V současnosti v Unionu jen střídá, v létě odejde po konci smlouvy zadarmo. Na návrat do Česka to nevypadá, dle svých slov chce nadále hrát v top ligách a ke konci kariéry ho bude lákat exotické angažmá.
Michael Ngadeu-Ngadjui
- 35 let
- obránce
„Utekl jako uličník,“ zlobil se Jaroslav Tvrdík, když vysoký Kamerunec odešel po zisku titulu do Gentu. V Belgii následovalo pár úspěšných sezon, účasti v soutěžích UEFA i výhra belgického poháru. Následně se přesunul do Číny, kde působí už pátým rokem, čtyři z toho byly v Beijingu Guoan, klubem z bývalé vlastnické struktury Slavie. S Tonglianglongem, kde podepsal v zimě, je zatím druhý v lize. Z nominace Kamerunu, kde býval oporou, ale už definitivně vypadl.
Alexandru Baluta
- 32 let
- záložník
Za vynaložené finance se drobný ofenzivní šikula Slavii rozhodně nevyplatil. V české lize si zkusil ještě Liberec, pak už Rumun hledal štěstí jinde. Celkem solidní fazonu měl v Maďarsku za Puskás Akadémii a vysloužil si návrat k domácímu hegemonovi FCSB. Tam ale neoslnil, při odchodu ho navíc majitel Becali nepřímo obvinil z gamblingu. Následovalo i neúspěšně krátké angažmá v USA. V zimě podepsal půlroční kontrakt v druholigovém tureckém Bolusporu, ale neprosadil se.
Josef Hušbauer
- 36 let
- záložník
Pod koučem Trpišovským zažil úspěšný rok a půl, od té doby našel kromě přestávky v Drážďanech a Příbrami domov na Kypru. Doslova - kreativní záložník se na ostrově usadil s rodinou na delší dobu. „Chceme, aby tu děti dostudovaly,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz hráč, který v lednu skončil v tamním druholigovém Spartakosu a od té doby je bez angažmá. Čas od času komentuje pro média fotbalové dění v Česku, na Kypru si plánuje dodělat trenérskou licenci A.
Jan Sýkora
- 32 let
- záložník
Mistrovskou sezonu začal pod Trpišovským v základní sestavě, pak postupně ze Slavie mizel. Kariéru ukončil loni na jaře v dresu Sigmy Olomouc. Předčasně, kvůli zdravotnímu stavu. „Moje kroky se budou ubírat trenérskou kariérou. Zajímá mě, jak tento proces funguje odspodu, tedy od těch nejmenších,“ prohlásil. To se mu splnilo, od léta působí jako trenér mládeže ve Viktorii Plzeň, konkrétně kategorie U14. Nedávno absolvoval stáž v Lechu Poznaň.
Stanislav Tecl
- 35 let
- útočník
Ze základní sestavy Slavie pomalu sklouzával na periferii, až nakonec v roce 2024 skončil kariéru a zamířil do managementu klubu. Nejdříve byl členem sportovní řady, nyní je manažerem týmu a pravou rukou sportovního ředitele Přemysla Kováře. Jeho pozice je silná, podobná té Tomáše Sivoka ve Spartě – s trenéry, vedením, skauty či analytiky probírá složení kádru, posily a celé fungování A týmu. Nadále se účastní všech tréninků a zápasů, akorát jako pozorovatel.
Jan Matoušek
- 27 let
- útočník
Čtyřicetimilionová investice do rychlostního talentu se Slavii vrátila pouze gólem proti Kodani v Evropské lize, přesto už Matouškovi titul mistra ligy nikdo neodpáře. „Cenovka mi hodně uškodila,“ vracel se zpětně k létu 2018. Následovaly čtyři roky hostování, od roku 2023 působí útočník v Bohemians. Kvůli zraněním nastoupil tuto sezonu jen ke čtrnácti zápasům, v Ďolíčku by měl pokračovat i příští rok.
Jakub Hromada
- 29 let
- záložník
V mistrovské sezoně nastoupil slovenský záložník jen na deset minut. Ve Slavii to nikdy neměl vyloženě lehké, přesto byl v určitých obdobích členem základní sestavy. Od zimy 2024 působí v rumunském Rapidu, který uplatnil opci na tehdejší hostování. V bukurešťském týmu se setkal například s Albionem Rrahmanim či Ermalem Krasniqim. Když je zdravý, pendluje mezi základní sestavou a lavičkou, na evropské poháry ale s Rapidem tuto sezonu opět nedosáhne.
Lukáš Pokorný
- 32 let
- obránce
Jednu dobu zářil za Montpellier, ale kariéru z důvodu zdravotních potíží i psychickému vyhoření uzavřel už ve 28 letech. Držitel titulu a dvou českých pohárů je ale velmi úspěšný na podnikatelském poli - založil posilovnu Prisma Institut na pražském Smíchově, kam chodí sportovní i podnikatelské špičky. Jeho zákazníci jsou například vlastníci prvoligových klubů Ondřej Kania či Ondřej Tomek. „Je pro mě naplněním dlouholetého snu. Je to místo, které jsem vždy hledal a nikdy nenašel,“ popsal Pokorný privátní fitness, které si dává záležet na individuálním a komplexním přístupu k zákazníkům.