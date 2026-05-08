Šmicer: Chci titul v derby! Styl Slavie? Nenuťte Chorého kličkovat. Hlavní je výsledek
Diváci se možná tolik nebaví, ale hlavní jsou výsledky, a ty fotbalisté Slavie v Chance Lize doručují. „Chci vyhrávat! Jestli je nejlepší styl tenhle, tak dobře," hájí taktiku Jindřicha Trpišovského trojnásobný mistr ligy v červenobílém dresu Vladimír Šmicer. „Musíte hrát takový fotbal, na jaký máte hráče. Naše generace taky hrála v reprezentaci hodně přes Honzu Kollera," vzpomíná v rozhovoru pro Sport na podobnosti ze své kariéry před víkendovým derby.
Když je v Praze, jde se podívat na každý zápas milovaného klubu, a stejně to bude i v sobotu večer, kdy do Edenu zavítá Sparta. „Jdu tam s tím, že vyhrajeme a budeme slavit titul,“ směje se pozitivně naladěný bývalý reprezentant. Zajistit si první místo právě v souboji s nenáviděným rivalem je pro každého fanouška Slavie velkým lákadlem.
I pro hráče to musí být obrovská motivace navíc, ne?
„Je to taková třešnička na dortu. Kdyby si měl tým vybrat soupeře, proti kterému oslaví titul, bude to určitě Sparta (smích). Není to nejjednodušší soupeř, ale lepší scénář pro Slavii být nemůže. O to víc se těším na atmosféru. Slavia ale nemusí bláznit, protože i remíza by ji výrazně posunula k cíli. Na druhou stranu užít si domácí oslavy s fanoušky, to je přece obrovská motivace.“
A vy budete navíc přímo na stadionu.
„Ano. A jdu tam s tím, že vyhrajeme a budeme slavit titul (smích). V domácím prostředí jsme silní, což ukázalo i poslední derby a obrat ve druhém poločase na 3:1. Nadstavba je vyvrcholení ligy, Slavia může slavit titul, naopak Sparta musí vyhrát, aby ještě udržela šanci. Navíc je to derby, takže fanoušky to vtáhne, ať už je situace v tabulce jakákoli. Tentokrát je to ještě speciálnější, protože hraje první s druhým.“
Hodně se řeší herní styl Slavie. Baví vás její fotbal v této sezoně?
„Mně nevadí