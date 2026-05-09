Sparta sází na „starého“ Kuchtu, překazí mistrovský večírek v Edenu? Bojuje i o MS
Vlna, o které sám nechce ani slyšet, se opět vyhoupla vzhůru. Jan Kuchta dává góly, hraje dobře (jako starý Kuchta), ve Spartě si sebral první pozici mezi hrotovými útočníky. Teď je před ním extrasložitý úkol, potřebuje pomoci týmu, aby před jeho zraky neslavila Slavia mistrovský titul ve fotbalové Chance Lize. Pro rudé by to byla potupa, bez debat. Proto nesmí v sobotním derby v Edenu prohrát.
Pokud padnou, slávisté rozjedou karneval. Ten sice přijde, jejich titul je vlastně nezvratný, ale sparťané rozhodně nechtějí být svědky rozjíždějící se party. Naopak červenobílí po tom baží, ještě více by hlavního soka ponížili.
Sobotní derby proto má náboj, motiv!
„Kluci, co jsou v mančaftu, už vědí, co je Sparta. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách tak, aby tato situace nenastala,“ říká útočník Jan Kuchta před velkým večerem, během nějž bude pro Letenské malým vítězstvím i remíza. „Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ti mladí hráči, co tam jsou, mají sparťanskou DNA, takže by sami nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo,“ je přesvědčen.
On sám může, tedy měl by, přispět. Je ve formě. Na jaře se trefil už pětkrát, podle společnosti Opta skóruje v průměru každých 71 minut. V deseti nejlepších evropských ligách potřebuje z hráčů s pěti a více góly méně minut na gól pouze Daniel Bragança, Portugalec ve službách lisabonského Sportingu (63).
I když se to možná nezdá, jede útočník s číslem 10 největší rychlopalbu během dvou sparťanských angažmá. Aktuálně, tedy i s podzimní částí, skóruje každých 123 minut. Dosud na tom byl nejlépe ve druhé titulové sezoně pod Brianem Priskem, kdy nastřádal sedmnáct tref, zapsal je každých 134 minut. V té minulé, jejíž část strávil na angažmá v Dánsku, to bylo nejslabší, což dokazuje hodnota 189.
Priske: Tlačím na něj
V české lize se proto už vyšvihl mezi nejlepší pětici střelců, s jedenácti zásahy je na děleném čtvrtém místě společně se slávistou Mojmírem Chytilem.
„Tlačím na něj, v posledních týdnech si vede dobře, vstřelil gól, má asistenci,“ pochvaloval si po poslední výhře nad Jabloncem trenér Brian Priske.